Am Wochenende waren Vandalen an zwei Orten im Zweibrücker Land unterwegs. Einmal wurden Nistkästen zerfetzt, ein anderes Mal wurden Hinweisschilder von einem Holzpfosten gewaltsam abgerissen.

Am Radweg von Zweibrücken in die Klosterstadt Hornbach hat die Ortsgemeinde Althornbach für die heimische Vogelwelt in ihrer Freizeit Nistkästen aufgehängt, sagt Norbert Fakundiny vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Diese Nisthilfen werden von den dort noch vorkommenden Höhlenbrütern gerne angenommen, was man bei dem zerdepperten Vogelhäuschen noch erkennen kann. Das Nest der Vogelfamilie, die dort den Nachwuchs aufgezogen hat, ist in den zerstörten Nistkasten noch zu sehen.

Nur etwa 20 Meter entfernt wurde ein Holzkasten für die Fledermäuse an einem Baum abgerissen und demoliert. Die Talaue mit dem nahen Wasserlauf des Hornbachs ist ideales Jagdrevier für diese nachtaktiven fliegenden Säugetiere. Durch den Vandalismus ist auch finanzieller Schaden entstanden. Ein solch hochwertiger Nistkasten mit langer Nutzbarkeit kostet zwischen 27 bis 32 Euro. Die Behausung für die Fledermäuse liegt im ähnlichen Preisrahmen.

Reifenberger haben den Schaden bereits behoben

Schon einige Jahre sind am Reifenberger Waschbrunnen , der im Sommer Anziehungspunkt für viele ist, an einem Holzpfosten Hinweisschilder für den Kapellenweg und den Tilemann-Stella-Weg angebracht, um den Wanderern eine sichere Orientierung zu geben. Außerdem war ein nach den Förderrichtlinien vorgeschriebenes Informationsschild der Ortsgemeinde angebracht, dass das Brückenbauwerk für den Wald- und Wirtschaftsweg zum Pfarrhöfchen mit EU-Geldern gefördert wurde. Die Schilder sind nun abgerissen worden. Sie waren aber nicht unbrauchbar, so dass die Reifenberger den angerichteten Schaden bereits beseitigt haben.