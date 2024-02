Die Auftritte eines Männerballetts gehören zu Fastnachtsveranstaltungen wie Rosen zu Zweibrücken. Doch was macht die Faszination aus? Wieso gehen verkleidete Männer als Tanzgruppe auf die Bühne? Uwe Knapp, Mitglied des Männerballetts vom SV Battweiler, berichtet im Gespräch Andreas Sebald von schweißtreibenden Auftritten, Video-Studium und Grenzen auf der Bühne.

Wie kam es dazu, dass Sie mit dem Männerballett bei Kappensitzungen und anderen Fastnachtsveranstaltungen auf die Bühne gehst?

Mein Freund und Vereinskamerad Detlef Schulz – wir spielen zusammen Tischtennis beim TV Rieschweiler – hat mich dazu gebracht. Er ist bei der Truppe des SV Battweilers schon länger dabei und meinte, dass Nachwuchs gesucht wird. Ich kannte die Auftritte, wir haben gute Kontakte nach Battweiler, das Ballett war schon Teil unserer „Närrischen Turnstunde“. Da dachte ich mir schon: Das trau ich mir zu.

Und? Wie sind die Auftritte gelaufen?

Ich bin jetzt dieses Jahr das dritte Mal dabei. Wir hatten auch Pause wegen Corona. Und ich muss sagen, es macht einfach viel Spaß. Wir sind sieben Aktive, die meisten sind Ü50, wir haben aber auch ein paar Jüngere dabei, die wir dann beim Auftritt durch die Luft werfen können. Bei der Gelegenheit: Wir suchen Verstärkung. Wer mitmachen will, kann sich gerne beim SV Battweiler melden.

Es herrscht ja das Vorurteil, dass sich fürs Männerballett Männer einfach als Frauen verkleiden und dann auf die Bühne gehen …

Mir war sehr wichtig, dass wir uns nicht einfach einen Plüschrock anziehen und uns dann auf der Bühne zum Depp machen. Das wollte ich nicht und das machen wir auch nicht. Das ist nicht unser Anspruch. Wir geraten auf der Bühne schon ins Schwitzen bei dem, was wir machen. Wir nehmen das ernst, wir haben mit Anja Bayer auch eine Trainerin, die beim TV Rieschweiler schon lange aktiv ist. Die Verbindungen zwischen Battweiler und Rieschweiler sind sehr eng.

Das hat also schon was mit Turnen zu tun, das Männerballett. Passt ja, Sie sind Vorstand eines Turnvereins.

Das stimmt, aber ich bin kein Turner (lacht). Mir hat das immer schon gefallen, was die Gruppe gemacht hat, und mit Sport hat das schon zu tun. Wir trainieren eine ganze Weile auf unsere Auftritte hin, unsere Trainerin denkt sich Schrittfolgen und die Choreografie aus.

Wie läuft das Einstudieren eines Programms ab?

Wir treffen uns einige Monate vor den Auftritten, die ja zur Faschingszeit, also im Januar und Februar sind. Dann schauen wir uns Videos von anderen Gruppen an und schauen, was wir umsetzen können. Ich muss zugeben: Das ist nicht alles möglich, was andere Gruppen da machen – da sind richtige Profis dabei. Aber wir fangen doch so rund drei Monate vor den Auftritten mit den Proben an, zunächst einmal pro Woche, später dann zweimal. Wir haben eine super Truppe, verstehen uns gut, sind auch sehr gesellig. Das passt.

Und eine gewisse Lust am Verkleiden gehört auch dazu?

Auf jeden Fall. Wir sind schon als Affen aufgetreten, mal im Blaumann, das wechselt.

Und dieses Jahr?

Das Programm heißt „Was für eine geile Zeit“ und ist an die Unterhaltung auf Jahrmärkten früher angelegt, wo Kraftmenschen in Turnanzügen aufgetreten sind.

Wo ist das Männerballett zu sehen?

Wir haben eine Besonderheit: Wir treten als erstes immer in Battweiler bei den Prunksitzungen auf. Das ist Pflicht und ein Muss. Danach kann man uns theoretisch buchen für Auftritte bei anderen Veranstaltungen. Meist sind wir noch in Rieschweiler und in Höhmühlbach zu sehen, weil wir zu den Vereinen dort gute Kontakte haben. Es gab auch schon Anfragen von auswärts.

Und 2025? Was steht da an?

Das steht noch nicht fest. Wir gehen nach der Saison meist nochmal essen, dann ist Pause und im Herbst wird die Truppe reaktiviert. Das Schöne ist: Jedes Jahr sagen wir, nächstes Jahr wollen wir nicht mehr so dolle machen. Aber: es wird jedes Jahr doller!

Info

Das Männerballett des SV Battweiler tritt am Samstag, 10 Februar, bei der Faschingsgaudi im Sportheim des SV Rot-Weiß Höhmühlbach auf. Einlass ist um 19.30 Uhr, los geht's um 20.11 Uhr