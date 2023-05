Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Teil des ehemaligen MTD-Logistikcenters in Hornbach, immerhin rund 6000 Quadratmeter, bietet Neueigentümer Rotary aktuell als Mietfläche an. „Die Fläche ist unterteilbar, bietet sich vielleicht übergangsweise als Pufferlager an“, sagt Rotary-Europe-Geschäftsführer Michael Wicke. Man denke nur an Miete, keinen Verkauf, stellt Wicke klar.

Man werde die gesamte, über gut 12.000 Quadratmeter verfügende Hallenfläche, in Zukunft sicher ganz selbst nutzen, benötige etwa die Hälfte aber aktuell nicht.