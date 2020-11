Seit 15 Jahren führen Hans und Ursula Metzger die Autowaschanlage im Industriegebiet Münchweiler. Und seit 15 Jahren sammelt Ursula Metzger, besser als Uschi bekannt, kleinste, kleine und größere Spenden für einen sozialen Zweck. Zusammen mit den Erträgen von diesem Jahr hat sie eine beeindruckende Marke geknackt.

Die gesammelten Trinkgelder und Wechselgeldüberschüsse kommen krebs- und chronisch kranken Kindern in Stadt und Landkreis zugute. Immer vor Weihnachten öffnet Ursula Metzger ihre Sammelbüchse: Dieses Jahr waren 3700 Euro darin. Ehemann Hans Metzger rundete auf wie seit Jahren, erzählt Ursula Metzger. So wurde zum dritten Mal in Folge die 4000-Euro-Marke geschafft. Das bedachte Hilfsprojekt „Aktion Lebensfreude“ wurde von der Kinderärztin Edeltraud Schwarz ins Leben gerufen, die im April 2019 starb, und steht unter dem Schirm des Nardini-Hilfswerks, wohin auch direkt gespendet werden kann.

Als Ursula Metzger vor 15 Jahren mit ihrem Ehemann die Autowaschanlage eröffnete, öffnete sie auch ihr Herz für kranke Kinder. Die sechsfache Oma will helfen, ohne Aufhebens um ihre Person zu machen. „Wo Not ist, muss geholfen werden. Kinder sind unsere Zukunft“, sagt Metzger. Sie startete 2005 mit einer Spende von 1000 Euro an Edeltraud Schwarz. Mit den 4000 Euro von diesem Jahr hat Metzger insgesamt 52.000 Euro gespendet. Ein beachtliches Ergebnis, kommt die Summe doch schwerpunktmäßig von Cent-Beträgen, die sich summieren. „Es gibt auch großzügige Leute, die lassen dann schon einmal mehr als nur Centmünzen als Spende da. Aber ich bin für alles dankbar“, meint Metzger.

Zehn Kindern kommt das Geld zugute

Nach dem Tod der Gründerin übernahm Tochter Elisabeth Schwarz das Hilfsprojekt. Die pensionierte Pädagogin war früher an einer Förderschule tätig. Elisabeth Schwarz war erfreut und auch etwas überrascht, dass erneut 4000 Euro auf dem Spendenscheck aus Münchweiler standen. Zehn Kindern von neun bis 17 Jahren komme das Geld zugute, berichtet Schwarz. Derzeit seien keine krebskranken darunter. Aufgrund der Corona-Pandemie sei der persönliche Kontakt nahezu unmöglich: Sonst habe man das Geld direkt im Krankenhaus an die Eltern überreicht. „Der Kontakt besteht ausschließlich telefonisch“, sagt Elisabeth Schwarz. Anliegen würden geprüft, und dann werde entschieden.

Die ehemalige Pädagogin erzählt, dass die Sammlung ihrer Mutter lange zurückreicht. Als in Pirmasens die Gaststätte Maze Wiss eröffnet wurde, dort Billard-Turniere stattfanden, habe der damalige Betreiber ein gutes Werk tun wollen und sich mit Edeltraud Schwarz zusammengeschlossen. „Man war sich einig, dass das Spendengeld ausschließlich schwerstkranken, chronisch kranken und krebskranken Kindern zugute kommen sollte – und so ist es bis heute geblieben“, erzählt Elisabeth Schwarz. Aber dieser Spender falle weg, wie auch andere, weil durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden. „Nur hier, bei Ursula Metzger, läuft die Aktion treu und sehr erfolgreich weiter“, lobte Schwarz.

Teure Druckerpatronen

Der Pandemie geschuldet, habe sie dieses Jahr eine Ausnahme von den üblichen Regeln gemacht, erzählt Schwarz. Eine alleinerziehende Mutter habe um Hilfe gebeten: Ihre Tochter sollte zu Hause bleiben und Schulaufgaben am Computer ausdrucken. Die Mutter hatte kein Geld für die teuren Druckerpatronen, „da habe ich ihr 100 Euro gegeben“, erzählt Schwarz.

Spendenkonto

Aktion Lebensfreude, VR-Bank Südwestpfalz, Iban: DE19 5426 1700 0005 8279 22.