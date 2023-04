Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals in der Nach-Corona-Zeit konnte Wiesbachs Klaus Buchmann zum Neujahrsempfang einladen. Bei einigen wichtigen Anliegen wird er sich aber wohl länger gedulden müssen.

Die vielleicht wichtigste Ansage macht Klaus Buchmann schon zu Beginn seiner Rede am Sonntag: „An der Baustelle in der Schulstraße, das kann ich gleich am Anfang sagen, da geht es planmäßig