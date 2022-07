Deutsch-französischer Bauernmarkt in Rumbach – das ist mehr als der Verkauf regionaler Produkte. Nicht nur Besucher aus der Ferne schätzen das besondere Flair dieser Veranstaltung.

Strahlender Sonnenschein, idyllische Fachwerkhäuser, Höfe voller Blumen, ein Wasserlauf im Pflaster auf der Straße. „Das hier hat richtig Flair, ich fühle mich wie im Urlaub“, sagt eine Besucherin aus Ludwigswinkel über den Deutsch-Französischen Bauernmarkt, der am Sonntag in Rumbach stattfand. Kinder spielen am Wasser. Der Duft von Seifen und Kräutern, bretonischen Butterkeksen, Kartoffelkuchen und Elsässer Brot aus dem Holzofen, frische Pilze aus lokalem Anbau, eine Vielfalt an Ölen, Pesto und vielem mehr empfängt uns in der Ortsstraße. Eine Besucherin aus Ludwigshafen stellt fest: „Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, das ist richtig super hier.“ Auch eine Familie aus der Nähe von Mühlacker in Baden-Württemberg freut sich: „Endlich ist nach zwei Jahren wieder mal ein Markt, wir genießen dieses große Angebot aus regionalen Schätzen.“

Begeistert von den Gastgebern in Rumbach

45 Stände hat der Markt zu bieten, ausgerichtet vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Harry Schmeiser, Koordinator vom Büro in Lambrecht, ist von Rumbach und seinen Bürgern begeistert. „Wir sind hier ja mit den Ständen auf Privatgelände, die Anwohner haben uns sehr unterstützt und stellen den Marktbeschickern Strom und Wasser zur Verfügung“, sagt er. Die meisten tun dies unentgeltlich, „obwohl wir natürlich allen eine Entschädigung anbieten“, erzählt er.

Vor dem alten Schulhaus sorgt die Band „acoustic amazing“ für gute Stimmung, während oben im Schulhaus die Landfrauen Kuchen und Kaffee verkaufen. Eine Kuchentheke, die sich sehen lassen kann. Etwa 120 unterschiedliche Backwerke warten auf den Verzehr, die lange Schlange bei den Wartenden lässt auf guten Absatz schließen.

Viel Platz zum Schlendern

Auf den Straßen ist viel Volk unterwegs, doch der Markt zieht sich weit die Straße hinauf. So bleibt viel Platz zum gemütlichen Schlendern oder Stehenbleiben und Plaudern. Letztendlich finden auch wir auf einem der kleinen Flohmärkte noch etwas, woran wir unser Herz verlieren. Eine etwa 80 Jahre alte Elsässer handgemachte Seifenkiste aus Metall mit Flammendesign wechselt den Besitzer. Wir sind zufrieden, der Markthändler auch.