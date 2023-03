Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir sind alle eingesperrt“, sagt die Springreiterin Anne Oberle aus Mittelbach. Die Corona-Pandemie treffe alle Pferdehalter, -sportler und -züchter. Auch Vereine, Turrnierveranstalter und Auktionäre bekommen die Auswirkungen zu spüren. Es gilt, die notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde gemäß dem Tierschutzgesetz sicherzustellen.

Der Zucht-, Pensions- und Reitstall der Familie Schäfer in Käshofen ist nicht so belebt wie gewohnt. Die Reiterstube, von der man einen guten Blick in die Reithalle