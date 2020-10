Landrätin Susanne Ganster (CDU) nennt die Schließung von Gastronomie und das Verbot touristischer Übernachtungen in der Hotellerie unverhältnismäßig. Beide Branchen hätten in der Südwestpfalz während der vergangenen Monate vorbildliche Hygiene-Konzepte entwickelt – und die Kontrollen der Ordnungsämter hätten ergeben, dass die Regeln eingehalten werden. Zudem habe das Gesundheitsamt bisher keine Covid-19-Infektionen auf Hotels oder Ferienwohnungen zurückgeführt. Ihr erschließe sich nicht, wieso das Infektionsrisiko im Einzelhandel kleiner sein soll, sagt Ganster. Es sei eine Ungleichbehandlung, dass Bars und Bistros geschlossen werden, während im Handel nicht nur Geschäfte mit lebenswichtigen Gütern öffnen dürfen. „Ich freue mich für den Einzelhandel“, doch für die Betreiber von Restaurants, Hotels und Ferienwohnungen in der Region sei der erneute Lockdown ein harter Schlag.