Der Anfang war bescheiden. Zehn junge begabte Menschen unterstützte die 1970 gegründete Daniel-Theysohn-Stiftung in ihrer Ausbildung. Mittlerweile sind es Hunderte im Jahr. Für Familien stellt die Förderung bis heute eine echte Unterstützung dar. Vor allem, wenn mehrere Kinder zu versorgen sind. Zu den Geförderten der ersten Stunde gehört Pfarrer Erich Steigner aus Fischbach.

Seit 48 Jahren ist Erich Steigner Priester. Schon mit acht Jahren kam ihm in den Sinn, dass das sein Lebensweg sein könnte. Als einer der ersten kam er während seines Theologiestudiums in den Genuss der Förderung durch die Daniel-Theysohn-Stiftung.

Als zweitjüngstes von neun Kindern wurde Steigner 1942 in Fischbach geboren. Der Vater arbeitete als Steinbrecher im Steinbruch, die Mutter sorgte für die Kinder und die kleine Landwirtschaft. Als in den 50er Jahren die Jesuiten zu Missionstagen in den Ort kamen, war Steigner von den „tollen Leuten“ fasziniert. Besonders beeindruckt hat ihn damals Peter Bauer vom Spiritanerorden. „Es wurden Filme von der Mission gezeigt und Glaubensgespräche geführt“ erinnert sich Steigner.

Erstmals hat er im Alter von elf Jahren seine Gedanken einer Nachbarin anvertraut: „Du, ich glaub’, ich will Missionspriester werden.“ Die Nachbarin meinte zu ihm: „Bub, das musst du deiner Mutter erzählen“, erinnert sich Steigner. Er habe sich dann ein Herz gefasst und es der Mutter erzählt, die wiederum zu ihm sagte: „Bub, das musst du deinem Vater erzählen.“ „So bin ich zu meinem Vater geschlichen und war erstaunt über seine Reaktion“, erinnert sich Steigner. Denn der Vater sagte: „Bub, wenn du das willst, dann darfst du das.“

Im Internat in Speyer

Er wollte dann nach Dahn zum Gymnasium, aber dort nahm man ihn nicht, weil er schon zu alt war. So brachte ihn die Mutter 1955 nach Speyer ins Internat. „Ich erinnere mich noch, dass wir mit dem Zug gefahren sind und sie mir meinen Koffer auspackte und das Bett bezog“, sagt Steigner. Von da an war er immer nur noch in den Ferien daheim in Fischbach. Als die Mutter ein Jahr später starb, hieß es auch für den Gymnasiasten, in den Ferien fleißig zu Hause mit anpacken. „Da hab ich Bügeln gelernt“, erzählt Steigner schmunzelnd. Das könne er heute noch, „obwohl ich das heute wegen meiner Augenerkrankung eher auf gut Glück mache; aber so lange sich keiner beschwert, dass die Hemden verknittert sind, denke ich, geht es noch.“

Danach folgten Aufenthalte in verschiedenen Häusern der Spiritaner, er legte Mittlere Reife und Abitur ab und wurde 1964 als Novize in den Orden aufgenommen. „Wir waren sechs Novizen und wir hatten eigentlich viel Spaß zusammen. Einmal wurden wir aus der Kirche geworfen, weil wir zu viel kicherten“, erinnert er sich. Trotzdem spürte er, dass das Ordensleben nichts für ihn war und beendete das Noviziat, im Einverständnis mit dem Novizenmeister. Jener war im September 99 Jahre alt und Steigner hat immer noch Kontakt zu ihm. Es folgte das Theologiestudium in Eichstätt, Freisemester in Freiburg und dann 1972 die Priesterweihe im Speyrer Dom.

Gefördert mit 100 Mark im Monat

Als er mit dem Studium begann, machte ihn der damalige Geschäftsführer der Daniel-Theysohn-Stiftung, Ludwig Steigner, ein Verwandter, auf die Möglichkeit einer Förderung aufmerksam. „Die Stiftung unterstützte mich ab dem Studieneintritt mit 100 Mark im Monat, davon konnte ich mein Zimmer bezahlen“, berichtet Steigner. „Das war auch für die Eltern eine große Unterstützung, für die ich sehr dankbar war. 100 Mark waren damals sehr viel Geld.“ Entfernt erinnert er sich daran, Daniel Theysohn auch einmal in seinem Haus am Saarbacherhammer begegnet zu sein.

Nach der Priesterweihe war er Kaplan in Kaiserslautern und Schifferstadt. Seine erste Pfarrstelle hatte er ab 1977 in Schönenberg-Kübelberg, danach ab 1990 in Petersberg. Seit September lebt er im Ruhestand wieder in Fischbach. Gottesdienste hält er nach wie vor.

Seinen Humor hat er sich bewahrt und seine Zugewandtheit zu den Menschen. Steigner ist ein Pfarrer zum Anfassen, einer, der mit den Menschen mitten im Leben steht. Davon zeugt auch seine Kosovo-Hilfe. Gemeinsam mit Acif Isufi aus Pirmasens hat er im März 1999 den ersten Hilfstransport mit 22,5 Tonnen Hilfsgütern in das Kosovo organisiert und seitdem immer wieder arme Menschen vor Ort mit Lebensmitteln und mehr versorgt.