Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Wochen lang stand ein „Vorfahrt gewähren“-Warnschild in Bechhofen verkehrt herum in der Gegend. Eigentlich soll es die Vorfahrt in der Hauptstraße gegenüber Friedhofsstraße regeln.

Dem Bechhofer Engelbert Palm war das Problem am Samstag vor 14 Tagen erstmals aufgefallen. „Ich ärgere mich, dass niemand zuständig zu sein scheint. Die Gemeindearbeiter