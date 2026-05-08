Die Polizei hat am Mittwoch bei einem landesweiten Sicherheitstag auf der B10 einen mutmaßlichen Drogenkurier dingfest gemacht. Der Fahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain stand, war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und transportierte eine größere Menge Cannabis. Die Polizei stellte 20 Kilogramm Marihuana sicher. Der 28-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Die Ermittlungen dauern an.