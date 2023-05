Im Internet unreflektiert etwas mit anderen zu teilen, was einem selbst gepostet wurde, kann teuer werden. Das musste ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz am Montag vor dem Pirmasenser Amtsgericht erfahren.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte den Mann wegen übler Nachrede und Verleumdung gegen Personen des öffentlichen Lebens angeklagt. Im Oktober 2021 hatte der Angeklagte in seinem öffentlich einsehbaren Facebook-Profil ein im Stile eines Fahndungsplakates aufgemachtes Bild gepostet, das Fotos bekannter Bundes-, Landespolitiker, Politikberater aus der Ärzteschaft und der ehemaligen Bundeskanzlerin zeigt. Unter den Fotos stand in roten Großbuchstaben „Terroristen“, „Staatsfeind – Davos-Clique“. Der Post enthielt zudem den Aufruf: „Wegen organisatorischer Verbrechen, Hochverrat, Genozid, Kindesmissbrauch, Volksverhetzung, Freiheitsberaubung, Amtsmissbrauch, Erpressung, Nötigung, arglistiger Täuschung und anderer schwerwiegender Straftaten am Deutschen Volk und Einwohnern der Bundesrepublik Deutschland werden gesucht …“ Es wurde eine Belohnung ausgesetzt in Form der Wiederherstellung der demokratischen Rechtsstaatlichkeit Deutschlands für Hinweise, die zur Ergreifung der Gesuchten führen.

Der Angeklagte verteidigte sich damit, er habe den Text nicht ganz durchgelesen, nur überflogen und auf „teilen“ gedrückt. Er habe nicht gedacht, dass es jemandem schaden könne. „Es war ganz klar ein Jux. Für mich war es reine Unterhaltung“, sagte der 60-Jährige vor Gericht. Er sei mit der Corona-Politik nicht einverstanden.

Verteidiger: Satire-Plakat geteilt

Sein Verteidiger versuchte, das „Fahndungsplakat“ als Satire-Plakat darzustellen. Sein Mandant habe es „als witzig empfunden, als reines Scherz-Dokument betrachtet und zur Belustigung eingestellt“. Personen, die im öffentlichen Leben stehen und Politik machen, müssten sich Kritik gefallen lassen, so der Verteidiger. In der Corona-Zeit seien Kinder fahrlässig geschädigt worden, nachts habe man nicht mehr auf die Straße gedurft und Ungeimpfte seien Personen zweiter oder dritter Klasse gewesen, verteidigte er die strafrechtlichen Vorwürfe in dem strittigen Plakat. Auch die Kunstfreiheit spiele eine Rolle.

Die Richterin verwies darauf, dass sich der Angeklagte diese Gedanken nicht gemacht habe, wenn er den Text nur überflogen habe. Sie gestand aber zu, dass es sich um einen Grenzfall zur Satire handele. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in diesem Bereich seien aber immer Einzelfallentscheidungen.

Da der 60-Jährige nicht vorbestraft war und viele Leute in der Corona-Zeit solche Dinge ins Internet gestellt hätten, kam er mit einem blauen Auge davon. Mit Einverständnis aller Beteiligten stellte das Gericht das Verfahren vorläufig ein. Wenn der Mann 2000 Euro an den Verein Sterntaler gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt.