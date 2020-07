Die Parksituation im Ort wird den Schmalenberger Rat noch eine Weile intensiv beschäftigen, meinte Bürgermeister Peter Seibert (WG Seibert). „Da müssen wir noch mal überlegen, was wir machen“, ergänzte er, denn das Thema erregt manche Gemüter.

Auch in Schmalenberg ist dieses Thema ein Dauerbrenner: In der ein oder anderen Straße gibt es Probleme mit Autos, die auf der Fahrbahn geparkt werden. In erster Linie wird der Lieferverkehr beeinträchtigt, gerade wenn größere Fahrzeuge anrollen. Vor diesem Hintergrund – es gab Beschwerden, als sich Lastwagen festfuhren - hatte die Gemeinde das Ordnungsamt gebeten zu kontrollieren – „und natürlich haben sie Knöllchen geschrieben, und natürlich gab es Verärgerung“, berichtete Seibert. Falschparken ist teuer, auf dem Gehweg zum Beispiel kostet es mindestens 55 Euro.

Manche Straßen zu eng

Verbunden ist die Park-Problematik mit vielen Faktoren. Manche Straßen und Gehwege sind breit genug, sodass ein Kinderwagen auch dann durchkommt, wenn Autos teilweise auf dem Bürgersteig stehen. In schmalen Straßen funktioniert das nicht. „Und es gibt das Problem, dass einige auf der Straße parken, die auch auf ihrem Grundstück parken könnten, während andere tatsächlich keine Chance haben und nur auf der Straße stehen können“, konstatierte Ratsmitglied Christian Günther. Mancherorts kämen Autos nur schwer durch, wenn ordnungsgemäß auf der Straße geparkt würde. Im Neubaugebiet Koratzbusch sei das Parken auf der Straße gar nicht möglich. Dort verläuft eine Spielstraße, wo Autos nur auf vorgegebenen Flächen geparkt werden dürfen. Die gibt es dort aber nicht. Im Bebauungsplan ist festgeschrieben, dass die Anwohner ihre Wagen auf dem eigenen Grundstück abstellen müssen.