Mit 60 Jahren schlägt Michael Ehmann aus Pirmasens im Arztberuf noch einmal neue Wege ein: Der Urologe mit Praxis im Pirmasenser Medicenter will seinen Dienst künftig als Hausarzt leisten. Dafür absolviert er seit einem Vierteljahr die Zusatzausbildung in der Praxis Hennes/Massong in Rodalben.

Michael Ehmann bringt sich halbtags in den Praxisalltag seiner Kollegen ein. Peter Massong sieht diesen Dienst nicht nur als Ausbildungszeit, sondern auch als Verstärkung. „Bis zum fachärztlichen