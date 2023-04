Fragen und Antworten: Die Anzahl der Unfälle war im Landkreis Südwestpfalz im Jahr 2022 rückläufig. Dafür wurden mehr Menschen bei den Unfällen verletzt. Drei Menschen starben bei Unfällen, 2021 waren noch sechs Verkehrstote zu beklagen. Unverändert sind die Hauptursachen: Es wird zu dicht aufgefahren, beim Ein- und Ausparken wird nicht aufgepasst und es wird zu schnell gefahren.

Wie haben sich die Unfallzahlen im Kreis Südwestpfalz entwickelt?

2022 zählte die Polizeidirektion Pirmasens mit ihren vier Polizeiinspektionen in ihrem Zuständigkeitsbereich 2419 Verkehrsunfälle. Das waren 108 (4,3 Prozent) weniger als im Vorjahr. 2021 war allerdings ein Ausreißerjahr. Weil das erste Corona-Jahr 2020 dazu geführt hatte, dass in den Lockdowns weniger Auto gefahren wurde und die Unfallzahlen sanken, stiegen sie 2021 wieder an. Das unterbrach den seit 2017 anhaltenden Rückgang der Unfallzahlen. Trotz der rückläufigen Anzahl an Unfällen stieg die Anzahl der Verletzten. 256 Menschen kamen bei den Unfällen zu Schaden, 186 wurden leicht und 67 schwer verletzt. Drei Menschen kamen bei Unfällen ums Leben (2021: 6).

Was sind die Hauptursachen für die Verkehrsunfälle?

Fast 32 Prozent aller Unfälle waren Auffahrunfälle, bei denen kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wurde. 28 Prozent der Unfälle wurden beim Rückwärtsfahren oder Wenden verursacht. Das sind die klassischen Unfälle auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten. Erst an dritter Stelle folgt die Geschwindigkeit. Bei rund 22 Prozent aller Unfälle war der Verursacher zu schnell unterwegs. Bei den drei tödlichen Unfällen im Jahr 2022 war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache. Unfälle, an denen Raser beteiligt sind, führen laut Polizei zu meist schweren Folgen. Allerdings registrierte die Polizei 2022 einen Rückgang um 32 Raserunfälle.

Bauen Betrunkene und Berauschte häufiger Unfälle?

Im Vergleich zu anderen Ursachen rangieren Unfälle infolge von Verkehrsuntüchtigkeit erst an fünfter Stelle. Lediglich 3,5 Prozent der Unfälle sind auf den Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zurückzuführen.

Was ist mit Handys am Steuer?

Erst im zweiten Jahr erfasst die Polizei Unfälle durch Ablenkung, wie sie das nennt. Jeder 100. Unfall ist auf die Ablenkung des Fahrers durch ein technisches Gerät wie etwa einem Mobiltelefon zurückzuführen, so die Polizei. Allerdings geht sie von einer hohen Dunkelziffer aus, weil die Handynutzung während der Fahrt nur schwer nachzuweisen sei.

Wie sieht es im Bereich der Unfallflucht aus?

Die Polizei vermeldet für das Jahr 2022 einen Rückgang der Unfallfluchten um 7,4 Prozent auf 400 Fälle. In 171 Fällen sei der flüchtige Unfallfahrer ermittelt worden, das entspricht einer Aufklärungsquote von 42,7 Prozent. Die Quote ist damit etwas höher als im Jahr zuvor (41,4 Prozent). Die Polizei weist darauf hin, dass das Hinterlassen eines Zettels an der Unfallstelle nicht ausreiche. Wer sich vom Unfallort entfernt, mache sich strafbar. Neben dem Verlust des Führerscheins drohen Geld- und Freiheitsstrafen. Unfallflucht sei kein Kavaliersdelikt, so die Polizei.

Gibt es Auffälligkeiten in den einzelnen Altersgruppen?

Nur ein Kind (Altersgruppe bis 14 Jahre) war in einen Schulwegunfall verwickelt, acht Kinder (2021: 9) waren in Unfälle verwickelt, drei davon haben diese Unfälle verursacht. Alle acht Kinder wurden leicht verletzt. An 430 Unfällen waren junge Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt, bei 328 davon gelten sie als Verursacher. Für die Polizei heißt das: Junge Fahrer „treten überproportional als die Unfallverursacher auf.“ In 54 Fällen war die Geschwindigkeit die Ursache. Senioren ab 65 Jahren waren 2022 etwas häufiger an Unfällen beteiligt, dabei wurden zwei Menschen getötet, 20 schwer und 39 leicht verletzt. Die Hälfte der 438 Senioren-Unfälle sind Rangierunfälle, an zweiter Stelle folgt zu geringer Sicherheitsabstand.

Welche Rolle spielt der Schwerlastverkehr?

Lastwagen waren an 109 Verkehrsunfällen beteiligt, das entspricht 4,5 Prozent aller Unfälle. Wenn es kracht, dann liegt die Schuld in fast 78 Prozent der Fälle beim Brummifahrer. Der einzige tödliche Unfall mit Lkw-Beteiligung ereignete sich 2022 auf der B10 im Stadtgebiet. Die Polizei hatte im vergangenen Jahr häufiger Lastwagen kontrolliert. Dabei gab es über 1400 Beanstandungen.

Hat sich durch die zunehmende Zahl von Fahrrädern mit Elektroantrieb etwas verändert?

Die Polizei hat 2022 48 Fahrradunfälle aufgenommen, zwölf mehr als im Vorjahr. Dies ist eine Steigerung um ein Drittel. 47 Radfahrer wurden verletzt, 14 davon schwer. Auch bei den Motorrädern wurden mehr Unfälle registriert, es waren insgesamt 73 (2021: 68), dabei starben zwei Menschen, 34 wurden schwer verletzt.

Wie groß ist das Gebiet der Polizeidirektion Pirmasens?

Mit ihren vier Polizeiinspektionen betreut die Direktion eine Fläche von 1057 Quadratkilometer. Dazu gehören neben den Städten Pirmasens und Zweibrücken die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Rund 171.000 Menschen wohnen in diesem Dienstbezirk.