Ein Ehepaar starb 2023 bei einem Unfall auf dem Braunsberg. Nun beschäftigt sich das Landgericht Zweibrücken erneut mit der Frage, ob ein 29-Jähriger Schuld an ihrem Tod ist.

Fast auf den Tag genau vor 16 Monaten, am 20. Dezember 2024, verurteilte das Landgericht Zweibrücken einen heute 29-jährigen Südwestpfälzer wegen eines illegalen Autorennens mit zwei Toten zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Im Gefängnis landete der junge Mann bisher aber nicht. Er legte Revision ein – mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil des Landgerichts auf. Es sei fehlerhaft, weil es der zweiten Strafkammer nicht gelungen sei, den „zumindest bedingten Gefährdungsvorsatz des Angeklagten“ hinreichend konkret festzustellen und rechtsfehlerfrei zu belegen. In anderen Worten: Wer wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge verurteilt wird, dem muss nachgewiesen werden, dass er andere Verkehrsteilnehmer vorsätzlich gefährden wollte. Das ist nicht gelungen.

Der BGH entschied, den Fall zurück ans Landgericht zu verweisen. Dort wird er seit Mittwoch neu verhandelt, diesmal vor der sechsten Strafkammer. Da nur der Angeklagte Revision eingelegt hat und die Staatsanwaltschaft nicht, steht bereits vorab fest, dass das Urteil nicht höher ausfallen kann als beim ersten Mal.

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Die Anklagebank war leerer als noch beim ersten Prozess. Damals nahm der 29-Jährige dort flankiert von zwei Rechtsanwälten und zwei Sachverständigen Platz. Am Mittwoch hatte er nur seinen Verteidiger Stefan Beck neben sich.

Die Anklageschrift ist dieselbe wie im Dezember 2024: Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, „ohne jegliche Bedenken“ mit seinem Audi RS 5 Sportcoupé mit mehr als 120 Stundenkilometern durch eine Ortschaft und mit stellenweise mehr als 230 Stundenkilometern über eine kurvenreiche und schmale Landstraße gefahren zu sein. Der Tatvorwurf lautet: verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge.

„Noch nicht wieder belastbar“

Der Angeklagte äußerte sich nur zu seiner Person. Er berichtete der Kammer, dass er seit Januar bei einem Buchverlag angestellt sei – zunächst als Geschäftsführer, inzwischen in der IT-Abteilung. Dieser Wechsel sei eine Folge des Unfalls. „Ich bin immer noch nicht wieder belastbar – weder körperlich noch mental“, so der Südwestpfälzer. Seit Herbst 2025 befinde er sich in einem Privatinsolvenzverfahren. Wie hoch er verschuldet ist, wisse er nicht.

Wie schon beim ersten Prozess sagte der Angeklagte nichts zum Unfallhergang. Damals hatte er eine Erklärung von seinem Verteidiger verlesen lassen, in der er angab, keine Erinnerungen an die Fahrt mehr zu haben. Zudem beteuerte er, dass ihm alles „unendlich leid“ tue und bat die Hinterbliebenen des verstorbenen Ehepaars um Entschuldigung. Darauf verzichtete er diesmal. „Da er sich an die für die Verhandlung relevanten Zeiträume nicht erinnern kann, wird sich mein Mandant schweigend verteidigen“, sagte Rechtsanwalt Stefan Beck.

Beifahrerin will sich an nichts mehr erinnern

Als erste Zeugin wurde die mittlerweile 21-Jährige gehört, die bei dem Unfall auf dem Beifahrersitz des Angeklagten saß. Die knapp 90-minütige Befragung der jungen Frau war geprägt von Gedächtnislücken. An die Hochgeschwindigkeitsfahrt sowie an den Unfall könne sie sich kaum noch erinnern, ebenso wenig an andere Verkehrsteilnehmer. Nur noch daran, dass sie den Angeklagten in Rodalben mit dessen Wagen abgeholt hatte. Während der Fahrt tauschten die beiden die Plätze. Als Grund nannte sie ursprünglich, dass der 29-Jährige wiederholt seine Hand auf ihr Bein gelegt habe und versucht haben soll, sie zu küssen. Auch davon wisse sie nichts mehr.

Beim Prozess im Dezember 2024 hatte die 21-Jährige beteuert, wegen der rasanten Fahrweise des Angeklagten Todesangst gehabt zu haben. Davon war am Mittwoch keine Rede mehr. Allerdings befinde sie sich nach wie vor in psychologischer Behandlung, um die Folgen des Unfalls aufzuarbeiten.

Nie schneller als 80 gefahren

Ebenfalls als Zeugin befragt wurde die 62-jährige Fahrerin eines Mazda. Mit ihr kollidierte der Angeklagte zuerst, bevor es wenige Sekunden später zum tödlichen Zusammenprall mit dem Ehepaar aus Baden-Württemberg kam. „Er kam mir auf einmal sehr schnell entgegen. Kaum hatte ich fertig gedacht, hat es schon gekracht. Ich hatte keine Chance, zu reagieren“, erinnerte sie sich. Die 62-Jährige, ihre Tochter auf dem Beifahrersitz sowie die beiden Hunde im Kofferraum blieben bei dem Unfall unverletzt.

Auf der engen Landstraße ohne Mittellinie sei sie noch nie schneller als 80 Stundenkilometer gefahren. Das bestätigte auch ihre Tochter, die nach ihr aussagte und den Braunsberg wegen seiner vielen Kurven und steilen Abhänge als „gefährliche Strecke“ bezeichnete.

Ob die Mazdafahrerin zu weit in der Mitte gefahren sei, könne sie nicht sagen. „Ich denke, dass ich richtig war – zumindest so, dass nichts passieren kann“, sagte sie.

Verfahren gegen Mazdafahrerin eingestellt

Das Unfallgutachten, das im ersten Prozess vorgestellt wurde und auch im Verlauf der neuen Verhandlung wieder gehört werden wird, hatte ergeben, dass die Frau wohl doch zu weit mittig fuhr, wodurch sie zumindest eine Teilschuld am Unfall treffe. Wie der Vorsitzende Richter Christian Orth berichtete, eröffnete die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen die Frau, stellte es aber im November wieder ein.

Die Verhandlung wird am Donnerstag, 23. April, um 10 Uhr am Landgericht Zweibrücken fortgesetzt. Insgesamt sind acht Prozesstage angesetzt.