Ortsbürgermeister Timo Bäuerle stinkt es im wahrsten Sinne des Wortes ganz gewaltig, das uneinsichtige Verhalten zahlreicher Hundebesitzer. Er kündigte daher weitergehende Maßnahmen an.

Wie er berichtete, wurden allein an einem Tag 20 Hundehaufen im direkten Zugangsbereich des Seiteneingangs am Bürgerhaus gezählt. Besonders verärgert ist Bäuerle, dass gerade – aber nicht nur dort – im Bereich Bürgerpark zahlreiche Ständer mit Kotbeutel aufgestellt sind und diese auch dort in die Mülleimer entsorgt werden können. Ein Thema, das aber nicht nur im Ort, sondern in der gesamten Verbandsgemeinde für großen Verdruss sorgt, sagte Bäuerle im Gemeinderat. Er will diesem unhaltbaren Zustand ein Ende bereiten – und sei es, dass der gesamte Bürgerpark für Hunde gesperrt werde.

Auch im Spielbereich muss ständig gereinigt werden

Er listet auf, dass nicht nur rund um das Bürgerhaus beispielsweise, auch auf Kinderrutschen, in Sandkasten der Kinder und im gesamten Spielbereich tagtäglich Hundehaufen beseitigt werden müssen. „Diesem Treiben, gerade auch aus gesundheitsgefährdendem Aspekt, muss Einhalt geboten werden“, wetterte Bäuerle. So will man sich der auf Verbandsgemeinde-Ebene anlaufenden Aktion anschließen, bei der spezielle Plakate, die das Verbot bildlich ausdrücken, aufgestellt werden. Der Vorschlag, dass eine Überwachung im Bereich Bürgerpark eingesetzt werden solle, wurde „wegen Erfolglosigkeit“ abgelehnt.

Erwähnt wurde noch, dass ein Hundehalter beim Gassigehen verpflichtet sei, stets zwei Entsorgungstüten für dessen Hinterlassenschaften dabei zu haben und man das prüfen sollte. Doch „wer soll hier prüfen?“, fragte Bäuerle. Er befürchtet gar, dass dem „Prüfer“ vom Angesprochenen „eine gewatscht wird, und soweit soll es nicht kommen“. Auf jeden Fall will Bäuerle auf eine wirksame Lösung hinarbeiten.