Ein Teil des Daches des Schulzentrums Dahn ist so marode, dass es erneuert werden muss. Der Kreis als Schulträger rechnet mit Kosten von 650.000 Euro.

Das Flachdach im Bereich des Bauteils Knopf des Schulzentrums hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht, so beschreibt die Bauabteilung der Kreisverwaltung den Zustand. In der Vergangenheit hat es bereits Versuche gegeben, das Flachdach abzudichten. So wurde eine zweite Dachhaut über die erste gebaut. Jetzt ist auch die zweite Haut am Ende. „Die Dämmung in der obersten Geschossdecke ist durchnässt. Sie ist unbrauchbar“, sagte CDU-Landrätin Susanne Ganster am Montag im Kreisausschuss. Es bestehe Handlungsbedarf.

Weil der Kreis noch keinen genehmigten Haushalt hat und angesichts des im Plan vorgesehenen zweistelligen Millionendefizits Sparauflagen der Kommunalaufsicht zu erwarten sind, kann er nur Geld ausgeben, wenn Maßnahmen als unaufschiebbar gelten. Diese Unaufschiebbarkeit gilt für die Dachsanierung am Dahner Schulzentrum.

Der Kreisausschuss hat die Ingenieurleistungen für die Flachdachsanierung für 116.000 Euro an die PTI-Group in Lemberg vergeben. Die Bauabteilung schätzt die Kosten für die Sanierung auf 650.000 Euro. An der Höhe der Baukosten bemisst sich das Architektenhonorar.