Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Ende September ist die L478 wegen Sanierungsarbeiten ab dem Ortsausgang von Rumbach in Richtung Fischbach für drei Monate gesperrt. Doch wo in Sachen Verkehr eigentlich Ruhe herrschen sollte, bricht an vielen Tagen Chaos aus. Ob ein weiterer Hinweis Abhilfe schafft?

Wohnmobile, kleine Lkw, Sattelschlepper, Gruppen von Ausflüglern machen sich – sämtliche Umleitungs- und Sperrschilder ignorierend – auf den Weg durch Rumbach. Nur um am Ortsende dann festzustellen,