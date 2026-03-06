In Bottenbach hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 10.30 und 13 Uhr ein Wohnhaus in der Steinhauser Straße betreten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach hielt sich die Bewohnerin während dieser Zeit mit Gartenarbeiten vor dem Haus auf. Der Einbrecher nutzte offenbar eine unverschlossene Scheunentür im hinteren Bereich, um in das Wohnhaus zu gelangen. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen oder beschädigt.

Im Tatzeitraum sprach ein unbekannter Mann die Bewohnerin an und fragte nach Essen. Der Mann trug komplett dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Laut Polizei entfernte er sich zunächst in Richtung Bergstraße, wurde jedoch rund zehn Minuten später erneut in der Nähe des Hauses gesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann mit dem Einbruch in Verbindung steht.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pirmasens unter Telefon 0631 36915199 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.