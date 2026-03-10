Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag, 8., auf Montag, 9. März, in Kleinsteinhausen Reitzubehör im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen. Die Täter brachen in eine Stallung im Emmerer Weg ein und durchsuchten diese.

Nach Angaben der Polizei ist bislang unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet daher um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0631 36915399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.