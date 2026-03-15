In Rumbach ist das Ortseingangsschild gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Autofahrer am Samstagmorgen, dass das Schild im Straßengraben an der L489 zwischen Bruchweiler-Bärenbach und Dahn-Reichenbach lag. Die Polizei stellte das Schild sicher und überprüfte, wo es fehlte.

Dabei stellte sich heraus, dass das Ortsschild am Ortseingang von Bundenthal kommend abmontiert wurde. Vermutlich haben unbekannte Täter es in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen und später an der Landstraße abgelegt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dahn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 36915299 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de zu melden.