Einen Einbruch in die Maria-Trost-Kapelle, die idyllisch und abseits in der Parkanlage von St. Josef steht, vermeldete die Polizei Pirmasens. Passiert sein soll die Tat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen. „Es entstand kein großer Schaden“, berichtete Pfarrer Pious Oroplackal nach einem Ortstermin am Mittwoch. Laut Polizei brachen (oder traten) die Täter die Tür der Kapelle auf, rissen eine Kamera aus der Halterung und nahmen sie mit. Es gab keine weiteren Zerstörungen, so dass die Pfarrei vermutlich von einer Anzeige absieht, wie der Pfarrer andeutete. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 600 bis 700 Euro.

Unbeschädigt blieb die Pieta, der Blickfang der Kapelle im Altarraum. Nach dem Vorbild der römischen Pieta Michelangelos trägt die Figur der Maria als „Mater Dolorosa“ den gekreuzigten Jesus auf ihrem Schoß und hält ihn in ihren Armen. Die Kapelle soll ein Ort der Ruhe und des stillen Gebets sein. Dafür bietet sich die Lage im alten Pfarrgarten ideal an. Seit 1802 steht die Kapelle, die als Baudenkmal gilt, an diesem Platz, dort, wo sich bis zum Jahr 1914 der Friedhof befand. Sie gilt als die älteste Gebetsstätte Rodalbens. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.