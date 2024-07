Engagiert, interessiert, pflichtbewusst. So dürften Weggefährten Erich Ohliger aus Obernheim-Kirchenarnbach beschreiben. Das öffentliche Leben in seinem Heimatort und in der früheren Verbandsgemeinde Wallhalben hat Ohliger, der am 13. Juli im Alter von 79 Jahren starb, mitgeprägt.

Der Letzte macht das Licht aus, heißt es bekanntermaßen – und Ohliger machte am 30. Juni 2014 im übertragenen Sinne das Licht in der Verbandsgemeinde Wallhalben aus, die ab 1. Juli Teil der neuen Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wurde. Als Erster Beigeordneter führte Ohliger in den letzten Tagen der Eigenständigkeit der Verbandsgemeinde die Geschäfte. Die Amtszeit des Wallhaber Bürgermeisters hatte am 9. Juni geendet, die Amtszeit des neuen Bürgermeisters begann am 1. Juli.

Pflichtbewusst und unaufgeregt hatte Ohliger, der zunächst Zweiter Beigeordneter war, 2009 zum Ersten Beigeordneten gewählt wurde, diesen besonderen Dienst versehen. 2019 hatte er sich letztmalig für die FDP um einen Sitz im Verbandsgemeinderat beworben. Schützenverein, Schützenkreis, Gesangverein, Pfälzerwald-Verein – 2020 war er für über 500 absolvierte Wanderungen geehrt worden: Ohliger übernahm Verantwortung, wo notwendig. Auch in der Kirche, in der er sich unter anderem als Lektor engagierte.