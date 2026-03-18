Zwölf Erwachsene und drei Kinder haben am Samstag ehrenamtlich Wege und Wiesen rund um Dietrichingen von Unrat und Müll befreit.

Zwei Stunden waren die Umweltfreunde unterwegs, in denen sie – unterstützt von einem Quad mit Hänger – eine Menge Reifen, Draht, Zäune, Metall, Flaschen, Plastik und Folien sowie leere Zigarettenpäckchen und andere Verpackungen aus der Natur aufgesammelt haben. Die Helfer gehen jedes Frühjahr auf Mülljagd – und das seit fünf Jahren. „Und es ist schade, dass wir immer wieder eine Menge Müll finden“, sagt Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang, die mit gutem Beispiel voranging. Unrat und Müll wandern auf den Wertstoffhof der Verbandsgemeinde in Contwig, wo sie entsorgt werden.