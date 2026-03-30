20 Erwachsene und zwei Jugendliche haben am Samstag in sieben Fußgruppen die Natur in und um Kleinsteinhausen beim Umwelttag vom Müll befreit. „In erster Linie haben wir Dinge gefunden, die Leute wegwerfen, wenn sie spazieren gehen. Kaffeebecher, Verpackungen von Riegeln und anderer Kleinkram. Aber wir hatten auch ein paar Höhepunkte wie zwei verschlossene Sektflaschen und Krabbencocktail“, wunderte sich Kleinsteinhausens Ortsbürgermeisterin Martina Wagner. Auch zwei Liebeskugeln und Gleitgel fanden ihren Weg in die vielen Mülltüten der Helfer und Helferinnen, die sich nach dem Säuberungsrundgang an der Grillhütte mit heißen Getränken und Bratwürsten aufwärmten.

Flaschen, Autoteile und einen Kanister mit Motoröl schleppten die Helfer und Helferinnen bis an die Grillhütte. Autoreifen wurden extra mit einem Kastenwagen geholt, weil sie zu schwer waren, um zu Fuß transportiert zu werden. Besonders unappetitlich waren die Überreste eines ausgenommenen Wildschweins unterhalb des Dorfes in Richtung Walshausen, was eventuell auf Wilderei schließen lässt. „Da muss ich mal telefonieren, wer das abholt“, sagte Martina Wagner.