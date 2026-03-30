Ein Telefon und nagelneue Schoner für Pferde fanden die zwölf Helfer des Pfälzer Waldvereins (PWV) Contwig unter anderem beim diesjährigen Umwelttag. Zwei Stunden waren sie auf dem Freizeitweg und rund ums Freizeitgebiet unterwegs und haben Müll und Unrat aufgesammelt: darunter auch viele Glasflaschen, vor allem leere Wodkabehälter. „Früher waren es kleine Wodkaflaschen, heute sind es die großen“, hat PWV-Vorsitzender Paul Sefrin im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt. Auch fertig gepackte Tüten mit Abfall haben die Umweltschützer gefunden, über deren Inhalt sie nur spekulieren können, weil sie die relativ leichten Tüten nicht öffnen wollten.

„Den Müll beim Wertstoffhof in Contwig abzugeben, kostet acht Cent pro Kilo“, sagte Sefrin auf dem Parkplatz am Freibad, auf dem sich alle Müllsammler nach getaner Arbeit trafen. Anschließend gab es im Vereinsheim noch eine Stärkung. Patenschaften für bestimmte Flurstücke sieht Sefrin kritisch. „Man sollte lieber denen, die das Zeug wegwerfen, die Säuberung auftragen, wenn man sie mal erwischt“, meint er. Der Pfälzerwaldverein sei altersmäßig beispielsweise nicht zu einer Patenschaft in der Lage, zumal man ein eigenes, großes Grundstück zu pflegen habe.