Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hatte für Samstag den Umwelttag ausgerufen, an dem alle Ortsgemeinden eingeladen waren, Müll zu sammeln. Mitgemacht haben unter anderem Knopp-Labach, Reifenberg, Rieschweiler-Mühlbach, Schmitshausen, Wallhalben und Winterbach. In Krähenberg waren 20 Teilnehmer am Start, die in drei Gruppen die Umgebung des Dorfes nach illegal entsorgtem Müll absuchten. Wie Ortsbürgermeister Walter Arzt berichtete, beschränken die Krähenberger das Müllsammeln nicht auf einen bestimmten Tag. Trotzdem konnte am Samstag eine große Müllladung mithilfe eines Pick-ups und eines Traktors nach Wallhalben abtransportiert und dort in Container gebracht werden.

Ein besonders beliebter Müllabladeplatz in der Nähe von Krähenberg ist offenbar das Areal um die Windräder Richtung Knopp. „Da kann man schön ranfahren, ausladen und schnell wieder verschwinden“, sagt Arzt. Dort wurden unter anderem ein Fernseher und acht Autoreifen inklusive Felgen gefunden. Zum Abschluss der Aktion wurde am alten Milchhäuschen gegrillt.