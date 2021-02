Ab 10. März sammelt das Umweltmobil in den Orten des Landkreises Südwestpfalz an mehreren Terminen Problemabfälle ein.

Zu den Abfällen, die am Umweltmobil abgegeben werden können, zählen: Autobatterien, Farben, Lacke, Verdünner und andere Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel und ähnliches (etwa Mottenkugeln), Säuren, Laugen und andere Chemikalien, Quecksilberthermometer, Spraydosen mit schädlichen Restinhalten, Klebstoffreste, Autochemikalien (Kaltreiniger, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel und mehr), Heizölreste, Haushaltsreiniger, etwa Schuhputzmittel.

Problemabfälle können teilweise bei den Recyclinghöfen abgegeben werden. Weitere Informationen dazu sind in den Müllinformationen des Landkreises enthalten, die alle Haushalte erhalten haben und die online stehen.

Abfälle nicht einfach abstellen

Die Kreisverwaltung bittet darum, folgendes beim Abgeben der Problemabfälle zu beachten. Aus Sicherheitsgründen dürfen Problemabfälle nicht vor Eintreffen des Umweltmobils an den Haltepunkten abgestellt werden. Sonst können Mensch, Tier und Umwelt gefährdet werden. Leere Spraydosen mit dem Grünen Punkt gehören in den gelben Wertstoffsack. Alte Medikamente werden beim Umweltmobil nicht angenommen; sie können in kleinen Mengen zum Restmüll gegeben werden. Altes Motoren- und Getriebeöl kann unter Vorlage des Kaufbelegs in gleicher Menge beim Verkäufer zurückgeben werden. Beim Umweltmobil wird Altöl nicht angenommen. Es kann weiterhin bei allen Recyclinghöfen abgegeben werden.

Dispersions- und Lackfarben sollten möglichst bei den Recyclinghöfen abgegeben werden. Leere Behältnisse, in denen die Abfälle angeliefert werden, müssen wieder mitgenommen werden. Alle Sammeltermine hat die Kreisverwaltung auf ihrer Homepage veröffentlicht.