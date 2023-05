Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auch wenn wir in diesem Jahr eine negative Finanzspitze sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt aufweisen, sehe ich im Vergleich zu anderen Kommunen ein eher moderates Defizit und eine positive Gesamtentwicklung in den vergangenen fünf Jahren.“ Ortsbürgermeister Peter Spitzer stellte in der Sitzung des Gemeinderats den Haushaltsplan für das Jahr 2021 zur Abstimmung. Diskutiert dazu wurde konstruktiv und wenig, die Zustimmung erfolgte ohne Gegenstimme.

Eingearbeitet in den aktuellen Haushalt wurden die aktualisierten Steuerschätzungen. Die fielen, sicherlich bedingt durch die Corona-Krise, wesentlich geringer aus als 2020, wie Spitzer unterstrich.