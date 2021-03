Ab Montag müssen sich die Anwohner der Dahner Schillerstraße auf Grund der Straßenausbaumaßnahme für den Zeitraum von rund einem Jahr auf erhebliche Umstände einstellen. Sie erreichen ihre Häuser nur noch über eine Umleitung durch den Wald. Das kostet eine Viertelstunde mehr Zeit.

Die Schillerstraße wird in Pflasterbauweise saniert, künftig wird es keine Trennung von Straße und Gehweg mehr geben. Alle Verkehrsteilnehmer nutzen dann die gesamten Flächen gemeinsam. Dies führt dazu, dass Kraftfahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger im verkehrsberuhigten Bereich, in dem Schrittgeschwindigkeit gilt, gleichberechtigt und auf gegenseitige Rücksichtnahme angewiesen sind. Dies hatte der Dahner Stadtrat im Juni vergangenen Jahres so beschlossen. Aktuell informierte Stadtbürgermeister Holger Zwick die Anwohner pandemiebedingt per Brief statt in einer Anwohnerversammlung über die Details der bevorstehenden Maßnahme.

Naturschutzbehörde lehnt alternative Umleitungen ab

Wer in die Schillerstraße will, muss eine Umleitungsstrecke durch den Wald fahren. Sie führt über die Hasenbergstraße, Im Büttelwoog, Rotsteigbrunnen und Reitstall zur Schillerstraße. Diese Strecke kann auch von Lastwagen benutzt werden, ist aber nur für den Anliegerverkehr vorgesehen. „Für den Umweg von 4,5 Kilometern muss man 15 Minuten Fahrzeit einplanen“, erläuterte Stadtbürgermeister Holger Zwick. Der Waldweg wurde mit Schotter verstärkt. Außerdem gibt es in regelmäßigen Abständen Ausweichbuchten, um einen Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Der Stadtbürgermeister appelliert, „die Umleitung, die durch ein Naturschutz- und Vogelschutzgebiet verläuft, nur im unbedingt notwendigen Maße und mit besonderer Vorsicht zu nutzen“. Er bittet die Anwohner, ihre Fahrzeuge in den Straßen Mühlgasse, Ludwigsstraße, Sportplatzstraße und Äußermühlstraße zu parken.

Alternative Umleitungsstrecken, etwa der Fahrradweg Neudahner Weiher, die Entlastungsstraße über die Wieslauter in die Schillerstraße und der Bereich Äußermühle/Schillerstraße, wurden von der Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung geprüft und von der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung wegen des zu hohen Eingriffs in die Natur und Landschaft abgelehnt.

Während der drei Monate andauernden Kanalarbeiten findet jeden Donnerstag ab 10 Uhr ein Besprechungstermin vor Ort statt. Dabei können die Anwohner Fragen stellen oder Probleme ansprechen.

Beim Ausbau werden bei der 370 Meter langen Schillerstraße und der 80-Meter-Zufahrt zum Reitstall Ober- und Unterbau – inklusive einer Frostschutzschicht – erneuert. Im Zuge der Arbeiten soll auch die Kneipp-Anlage aufgewertet werden. Die Erneuerung von Kanal- und Wasserleitungen sowie von Stromleitungen und der Beleuchtung sind ebenfalls vorgesehen. Die Werke haben angekündigt, dass die Hausanschlüsse erneuert werden. Der Bereich zwischen Schiller- und Ludwigsstraße wird nicht verändert, dieser Abschnitt wird beim Bau der Entlastungsstraße berücksichtigt.

Senioren-Tagesstätte bleibt trotz Baustelle erreichbar

Die Baumaßnahme startet am Montag im Bereich von Wassertretanlage und der Zufahrt Reitstall. Teilweise muss die Schillerstraße voll gesperrt werden. Wenn Gräben wieder verschlossen sind, können die Anwohner zumindest teilweise durch die Baustelle zu ihren Häusern fahren. Die Straßenarbeiten werden in zwei Abschnitten erledigt, die Tagesstätte für Senioren in der Schillerstraße 17a ist Endpunkt des einen und Beginn des anderen Abschnitts. Dadurch soll die Einrichtung auch während der Arbeiten immer erreichbar sein.

Der Ausbau kostet 1,7 Millionen Euro einschließlich aller Nebenkosten. Der Eigenanteil für die Stadt Dahn steht noch nicht fest. Ein Zuschuss des Landes und die Beteiligung der Verbandsgemeindewerke verringern die Kosten für die Stadt. Die Dahner Bürger zahlen für den Straßenbau in der Stadt wiederkehrende Beiträge. Die Anwohner müssen für die Hausanschlüsse rund 4000 Euro bezahlen.

In seinem Brief hat Stadtbürgermeister Zwick die Anwohner auch über weitere Detailplanungen wie Gasanschlüsse und die Abdichtung von Kellerwänden informiert.