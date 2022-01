1,75 Millionen Euro fließen die Wieslauter hinunter. So viel Geld ist im Dahner Land seit 2015 geflossen, damit das Gewässer für seine Bewohner durchlässig wird. Das letzte von acht Wehren ist gerade bei Bobenthal fertiggestellt worden. Jetzt wird an der die Strecke der Wieslauter-Erlebnisweg eingerichtet.

Barrierefrei reisen in der Wieslauter können seit kurzem Fische im Dahner Felsenland. Das letzte von acht Wehren wurde nun bei Bobenthal dafür umgebaut. Ziel des geförderten Projektes ist es, die Wieslauter für Wassertiere durchgängig zu machen, damit diese letztlich auch zum Laichen ihr Quellgebiet erreichen können. Damit wird auch einer Vorgabe entsprochen: Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union fordert eine Längsdurchlässigkeit der Gewässer von der Mündung bis zur Quelle.

Dies war im Dahner Land zuvor nicht der Fall gewesen, wie eine Bestandsaufnahme zu Beginn der Maßnahme 2015 ergab. Durch die bestehenden Wehre konnten die Fische nicht mehr zum Laichen in die Quellgebiete aufsteigen. Die Wassertiere, unter anderem Bachforelle und Bachneunauge, stießen dort auf Barrieren von teils über einem Meter Höhe. Da die über 100 Jahre alten Wehranlagen allerdings auch von kulturhistorischer Bedeutung sind, sollten sie möglichst erhalten werden.

Acht Anlagen umgestaltet

Insgesamt acht Wehranlagen wurden mit entsprechendem Aufwand umgestaltet: das Bolzwehr, bei den Strasswiesen, bei der St.-Anna-Kapelle, bei den Hofwiesen, am Sandbühlerhof, am Schützenhaus und an der Kläranlage Dahn. Das Wehr am Bobenthaler Ortseingang bildete nun den Abschluss der Maßnahme. Dort wurde eine Fischtreppe errichtet. Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Umbau der acht Wehre auf rund 1,75 Millionen Euro, wie das Mainzer Klimaschutzministerium dazu mitteilte. Hiervon wurden zirka 1,54 Millionen vom Land übernommen. Die Fördermittel stammen aus dem Programm „Aktion Blau“.

Wieslauter-Erlebnisweg wird eingerichtet

Ganz abgeschlossen ist das Projekt damit jedoch nicht. Im Frühjahr werden an den umgebauten Wehren, die nach Feststellung von Verbandsbürgermeister Michael Zwick im zurückliegenden Sommer schon viele Wanderer und Radfahrer angezogen haben, noch Informationstafeln angebracht. Voraussichtlich drei Wasserklassenzimmer oder Wasserspielplätze sind laut Ministerium ebenfalls in Planung. Ein „Wieslauter-Erlebnisweg“ soll damit über die ökologisch bedeutsame Umgestaltungsmaßnahme sowie über die Wieslauter und ihre Bedeutung für den Arten- und Naturschutz informieren. Weitere Mittel dafür hat das Land zur Verfügung gestellt.

Mit dem zuletzt umgebauten Wehr an der Wieslauter ist das Thema naturnahes Gewässer für die Verbandsgemeinde übrigens nicht erledigt: Danach soll an der Sauer weiter gemacht werden.