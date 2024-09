Bottenbachs geplantes Baugebiet „Auf Kälblingen“ wird wohl ganz anders als ursprünglich geplant. Schuld ist eine Änderung im Baugesetzbuch.

Bis vergangenes Jahr gab es den Plan, im Bottenbacher Baugebiet „Auf Kälblingen“ 32 Bauplätze entstehen zu lassen, die je nach Bedarf nach und nach erschlossen werden. Diese Idee ist nun offiziell vom Tisch, der Rat hat den Aufstellungsbeschluss fürs Baugebiet aufgehoben. Dass es so weit kommt, ist laut Ortsbürgermeister Klaus Weber einer Änderung im Baugesetzbuch geschuldet. Dort ist das sogenannte „13b-Verfahren“ weggefallen. Zahlreiche Gemeinden haben dieses Verfahren verwendet, weil es zwei große Vorteile brachte: Die Erschließung von Bauland konnte schneller realisiert werden, zudem spielte die Obergrenze, wie viel Bauland eine Gemeinde grundsätzlich erschließen darf, laut Weber im Raumordnungsplan keine Rolle. Besagter Wegfall der Obergrenze machte es laut dem Bottenbacher Bürgermeister möglich, einen Bebauungsplan für ein großes Areal zu erstellen, die Straßen und Bauplätze aber erst nach und nach zu erschließen. Der Vorteil laut Weber: Die Gemeinden konnten schnell auf Nachfragen nach Bauplätzen reagieren und die Erschließung sei auf den Quadratmeterpreis gesehen für die künftigen Häuslebauer günstiger gewesen.

Bauplätze werden teurer ausfallen

Wenn das Baugebiet nun ganz anders und wohl deutlich kleiner aufgezogen wird, will der Rat auch die Art des Planes abändern. Im 13b-Verfahren waren nur reine Wohngebiete erlaubt. Jetzt, wo der Plan noch mal und im nicht-beschleunigten Verfahren über die Bühne gehen muss, könnte aus dem reinen Wohngebiet auch ein sogenanntes „Mischgebiet“ werden. Passiert das, wäre auch die Ansiedlung eines betreuten Wohnens oder eines kleineren Handwerksbetriebes kein Problem. Weil allerdings das Baugebiet nur in „kleinen Schritten“ erschlossen werden darf und für jeden neuen Bauabschnitt ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss, werden die Bauplätze künftig weitaus teurer ausfallen. Zunächst wird zwar die Gemeinde oder ein Erschließungsträger die Plankosten vorstrecken, am Ende zahlen allerdings die künftigen Häuslebauer.