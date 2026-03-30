Gänzlich eingerüstet präsentiert sich derzeit das Hauensteiner Rathaus. An dem Gebäude werden die Fenster ausgetauscht. Das wirkt sich auch auf die Verwaltungsarbeit aus.

Wie Bürgermeister Patrick Weißler mitteilte, sei der Fensteraustausch am Rathaus in Hauenstein aus energetischen Gründen unumgänglich: Die alten Fenster entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen, seien „altersbedingt teilweise beschädigt“ und ließen sich zum Teil nicht mehr öffnen. Auch die Außentüren des Gebäudes sollen ersetzt werden. Die Auftragssumme für die geplante Maßnahme beträgt 494.000 Euro. Den Auftrag erhalten hat die Firma Hewe Glas und Metallbau aus Lahr im Ortenaukreis. Hinzu kommen 13.400 Euro für die Gerüstarbeiten. Für die Fenstersanierung wurden Fördermittel über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) beantragt und in Höhe von 256.000 Euro bewilligt.

Wie die Verwaltung mitteilt, werde es aufgrund der Arbeiten im Gebäude zeitweise zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit der Verwaltungsmitarbeiter kommen. Auch „Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub sowie notwendige Raumwechsel“ ließen sich während der Bauphase nicht vermeiden. Die Verwaltung bittet deshalb, sich vor einem Besuch telefonisch mit den zuständigen Sachbearbeitern in Verbindung zu setzen und einen Termin zu vereinbaren. Dadurch könnten unnötige Wartezeiten und Beeinträchtigungen reduziert beziehungsweise vermieden werden. Mit den Arbeiten wurde vor Kurzem auf der Südseite des Gebäudes begonnen, wo sich die Bürgerdienste befinden.

Wie der Bürgermeister mitteilte, sei auch der Bau eines zweiten baulichen Rettungswegs unumgänglich. Im Haushalt 2026 sind dafür 100.000 Euro und für 2027 weitere 125.000 Euro eingestellt. Jeweils 50.000 Euro pro Haushaltsjahr sind für eine neue IT-Verkabelung vorgesehen. Einen konkreten Zeitrahmen für die Umsetzung der Arbeiten gebe es aber noch nicht. Einen großen Brocken schiebt man ebenfalls noch vor sich her: „In naher Zukunft muss das Flachdach saniert werden“, sagt Weißler und weist darauf hin, dass das mehr als 50 Jahre alte Gebäude „Stück für Stück“ saniert werden müsse – „aber alles zu seiner Zeit und in Abhängigkeit von Zuschüssen“.