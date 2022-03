Der Umbau der Trualbhalle zu einem Multifunktionszentrum geht in den Endspurt. Im kommenden Jahr soll aber noch der technische Bereich mit Heizung, Lüftung und Wasser erneuert werden.

Die Umbauarbeiten müssen laut Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld bis zum 31. März endgültig beendet und abgerechnet sein, damit man den Landeszuschuss von 756.074 Euro nicht verliert. Der Umbau der Trualbhalle zum Multifunktionszentrum schlägt bisher mit 1,261 Millionen Euro zu Buche. Für das kommende Jahr stimmte der Rat allerdings noch einem zweiten Bauabschnitt zu. Dieser betrifft den technischen Bereich mit Heizung, Lüftung und Wasser. Rund 350.000 Euro fallen dafür noch an, wie Finanzsachbearbeiter Daniel Goedel von der Verbandsgemeinde erläuterte. Insgesamt sei der Umbau der Trualbhalle mit 1,631 Millionen Euro veranschlagt. Der Zuschuss erhöhe sich dann insgesamt auf 782.715 Euro.

Die Arbeiten an und in der Halle sind auch das größte Investitionsprojekt im Haushalt 2022/2023, den der Ortsgemeinderat einstimmig verabschiedete, trotz erheblicher Fehlbeträge und einer Darlehensaufnahme von 770.000 Euro im kommenden Jahr, die vor allem auf die Investitionen zurückzuführen ist. In beiden Haushaltsjahren ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 300.540 Euro beziffert, im Finanzhaushalt in diesem Jahr mit 190.285 Euro und 2023 dann mit 51.175 Euro.

Straßenausbau und Neubaugebiet sind eingeplant

Darin sind auch Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. So wird etwa das Sprechzimmer im neuen Bürgermeisteramt für 3000 Euro eingerichtet, die Pallisadenerneuerung am Trulber Spielplatz ist mit 9000 Euro veranschlagt und für die Erstellung des Bebauungsplanes „Auf der Schwang“ ist ein Betrag von 65.000 Euro geplant. Die Beseitigung des Wendehammers in der Rathausstraße verursacht voraussichtlich eine Ausgabe von 25.000 Euro. Unterhaltungsarbeiten am Trulber Friedhof kosten 20.000 Euro. Bei den Investitionen ist unter anderem der Ausbau der Ringstraße auf dem Hochstellerhof mit 662.875 Euro veranschlagt, wozu eine Zuwendung von 132.000 Euro eingeplant ist. Die Erschließung des Neubaugebietes „Großer Höbel“ Hochstellerhof schlägt mit 300.000 Euro zu Buche.