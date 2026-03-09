Ein Neubau hätte mehr Raum geboten. Doch die Entscheidung für den Umbau ist in Rodalben gefallen. Egal, wie teuer es noch wird.

Ja, vielleicht wird aus der alten Schule in Rodalben durch den aufwendigen Umbau tatsächlich einmal eine schicke Kita. Aber gab es denn keine Alternative zu einer Kita über drei Stockwerke, dicht an die Straße gebaut und mit kleinem Innenhof?

4,49 Millionen kostet der Umbau, ein Neubau wäre zwei Millionen teurer gewesen. Viel Geld. Aber der Neubau wäre ebenerdig gewesen mit viel Platz ringsum, direktem Zugang ins Freie zum Spielen und Toben. Und ein Neubau hätte der Stadt das Gebäude belassen, das sich für eine zentrale Nutzung optimal geeignet hätte.

Da fällt einem als erstes eine Weiterbildungseinrichtung ein. Unterrichtsräume wären vorhanden gewesen, eine Küche für Koch- und Backkurse sowie Kurse zur gesunden Ernährung, eine Turnhalle für Trainings- und Gesundheitsangebote und ein Bürotrakt für die Verwaltung. Zu spät, die Würfel sind gefallen.