Mindestens drei Millionen Euro kostet die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben – und damit letztlich die Gebührenzahler – die Sicherstellung der Wasserversorgung im Ortsteil Burgalben. Die derzeitige Versorgung reicht für den Notfall nicht aus und Einrichtungen wie der Wasserhochbehälter am Rosenberg sind völlig marode.

Schon vor Jahren hatte das Gesundheitsamt beim Kreis, das die Trinkwassersicherheit überwacht, die Ampel für die Wasserversorgung auf Rot gestellt. Um die Trinkwassersicherheit zu gewährleisten, hat die Gemeinde letztlich beschlossen, eine Leitung aus Donsieders Richtung Burgalben zu verlegen.

Stand der Dinge sei, sagte Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB), dass die Vorplanung für die Bau- und Anlagentechnik geprüft und freigegeben ist. Das gilt auch für die Elektro- Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Aktuell wird die Entwurfsplanung vorbereitet. Diese soll zu 90 Prozent mit der Genehmigungsplanung übereinstimmen.

Ein neuer Wasserhochbehälter muss gebaut werden, der 350 Kubikmeter fasst. Dazu eine Übergabestation. Zwischen Donsieders und dem Ortsteil Burgalben wird eine ein Kilometer lange Transportleitung verlegt, und innerörtlich sind noch 300 Meter Verbindungsleitung zu bauen.

Wasserpreis steigt

Mit dem Bau der Leitung, die Donsieders und Burgalben verbinden wird, wird die Maßnahme begonnen. Bis Ende 2023 soll sie fertig sein. Ein Jahr später sollen der Hochbehälter, die Übergabestation und die innerörtliche Verbindungsleitung fertig sein. 2025 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

Auf die Wasserbezieher in Waldfischbach-Burgalben kommen also einige Millionen Euro an Investitionen zu. Das Geld wird zu 75 Prozent über den Wasserpreis finanziert und zu 25 Prozent über Einmalbeiträge.

Deshalb steigt rückwirkend für dieses Jahr der Wasserpreis wie angekündigt um 15 Cent je Kubikmeter. Das hatte der Rat bereits im Juni beschlossen, jetzt mit Verabschiedung des Nachtragshaushaltes wurden die Beträge fixiert. Einstimmig votierte der Rat dafür. Für die Wasserbezieher in der Ortsgemeinde bedeutet das, dass Nachzahlungen für das abgelaufene Jahr auf sie zukommen, die mit der Abrechnung 2022 und der Vorauszahlungskalkulation 2023 bei den Bürgern ankommen. Nicht nur der Wasserpreis steigt auf 2,07 Euro (bisher 1,92 Euro), auch der Wasserzähler wird teurer. Bei Wasserzählern der Größe bis fünf Kubikmeter steigt der Preis pro Jahr von 80,23 Euro auf 91,70 Euro. Dazu zahlen Grundstückseigentümer pro gewichtetem Quadratmeter Fläche einen Einmalbeitrag von 18 Cent. Für ein 800 Quadratmeter großes Grundstück, das gewichtet 960 Quadratmeter ausweist, wären das 172 Euro, die für das Jahr 2022 zu zahlen sind.