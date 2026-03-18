Im Bliestal herrscht reger Flugverkehr. Etliche Storchenpaare sind dabei, ihre Nester zu bauen. Einige brüten schon. Immer mehr der Rotschnäbel bleiben im Winter hier.

Die frühere Partnerin von Storch Axti, auf dem Nest an der Fischerhütte in Beeden, hat einen neuen Ehebund geschlossen. Axti, der aus Giselfingen in Lothringen stammte, musste wegen Erkrankung an der Vogelgrippe im November 2025 eingeschläfert werden. Erfreulich: Im Feuchtgebiet der Biosphäre Bliesgau unterhalb von Beeden und an der Fischerhütte gibt es bereits neun Storchenpaare.

Alle aufgestellten Nisthilfen um die Feuchtgebietszone bei der Aussichtsplattform in der Talaue zwischen Beeden und Limbach sind belegt. Außerdem werden zwei vorhandene Baumnester wieder bewohnt. Zwei neue Pärchen sind gerade dabei, sich ein Baumnest für ihren zukünftigen Nachwuchs zu bauen. Viele Spaziergänger auf dem Radweg verfolgen das muntere Frühjahrstreiben der Störche und die herzlichen Begrüßungen mit weithin hörbarem Schnabelgeklapper. Der Nestmast beim Bauernhof in Einöd, nicht weit vom Landmaschinenhersteller John Deere entfernt, ist ebenfalls erneut bewohnt. Dort ist der Storch aus dem Vorjahr zurückgekehrt, was die Beringung verrät.

Futterreicher Lebensraum

Regen Flugverkehr kann man auch in den Uferbäumen an den Blieswindungen bei Ingweiler in Richtung Webenheim beobachten. Dort scheint sich die gefundene Brutkolonie noch zu vergrößern. Beim Blick in die Talaue sind mehr als 25 Störche auf Futtersuche unterwegs. Die vom vielen Regen noch sumpfigen Talwiesen sind für die Vögel ein futterreicher Lebensraum. Mit der bald beginnenden Bestellung der Felder rundum wird das Futterangebot noch abwechslungsreicher.

Mit der Ankunft einiger Störche schon im Januar und eines größeren Schwungs Mitte Februar, war das Eheglück für viele Rückkehrer schnell gefunden. Die Vogelkenner des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) sind sich sicher, dass in vielen Nestern das Brutgeschäft schon Anfang März eingesetzt hat. Auf zahlreichen Nestern erkennt man, dass nur noch ein Storch am Nestrand steht, aber der andere in der Nestmulde sitzt, was darauf schließen lässt, dass dieser die ersten Eier wärmt. Aufgrund dieser Entwicklung werden um Ostern die ersten Jungstörche schlüpfen.

Ein bisschen Frost schadet den Vögeln nicht

Um die Weihnachtsfeiertage waren noch vier Störche im Bliestal im Umfeld der Fischerhütte auf Futtersuche unterwegs. Sie haben sich den Reiseweg nach Spanien, Nordafrika oder Portugal gespart. Schon seit rund fünf Jahren gibt es Überwinterungsstörche im Bliesgau. Axti, der 2009 geborene Storch, war einer der ersten Rotschnäbel, die es nicht mehr in den Süden zog. Die milden Winter und die nur wenige Tage andauernden Bodenfröste haben bei ihm zu keiner Futternot geführt. Auch während der sich in diesem Jahr rund 14 Tage lang haltenden Schneedecke in den Talauen blieben die Störche vor Ort. Einige Minusgrade seie für die Störche noch kein Problem, berichtet die Vogelwarte in Radolfzell. Das aufgeplusterte Federkleid könne die Störche noch gut wärmen. Nur für die Nacht sollten sie einen geschützten Platz finden.

In der Talaue zwischen Hitscherhof und Höhmühlbach haben Jörg Lefebre aus Rieschweiler und Bernd Hammer aus Bechhofen einen einzelnen Storch noch im Januar gesehen. Der Nabu hat seine Mitglieder zu einer Meldeaktion aufgerufen, um die beobachteten „Winterstörche“ zu melden. Seit 2023 wird diese Meldeaktion gezielter durchgeführt. Jeder Naturfreund kann sich daran beteiligen. Für Rheinland-Pfalz wurden bis zum Abschluss 2026 durch die Beobachter 63 Winterstörche gemeldet. Im Saarland hätten sich sechs Störche aufgehalten. In Hessen waren es 356, und in Baden-Württemberg blieben 248 über Winter. Die Statistik kann natürlich nur jene Störche enthalten, die tatsächlich weitergemeldet wurden.

Bei Groß-Gerau an der A67 in Südhessen überwintern jedes Jahr rund 300 Weißstörche. Bei diesem Niedermoorbiotop befindet sich eine große Mülldeponie, wo die Störche ausreichend Fleischreste und gelagerte Bioabfälle finden. Die Störche sind beim Futter nicht wählerisch, sodass sie gut über den Winter kommen, wie der Nabu-Landesverband Hessen mitteilt. Längst hat man herausgefunden, dass die Westzieher unserer Störche, die die Route durch Frankreich nach Spanien wählen, den Reiseweg den großen Müllkippen und Kompostieranlagen anpassen, die sie entdeckt haben. Der Verbleib in Spanien hängt auch von zahlreichen Deponien und den Reisfeldern in der Region ab. In den gewässerten Reisfeldern tummeln sich viele Weichtiere, die die Störche als Leckerbissen mögen.