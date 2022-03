Die Familie aus der Ukraine, die in Rieschweiler-Mühlbach von der Familie Neumann aufgenommen wurde, hat eine Wohnung gefunden und ist in dieser Woche ausgezogen. Derweil engagieren sich die Neumanns weiterhin in der Flüchtlingshilfe.

„Sie sind diese Woche umgezogen, alles gut gelaufen“, vermeldet Arthur Neumann. Familie Kharkovets – die Eltern Volodymyr und Tatjana sowie neun ihrer zehn Kinder – war Anfang März rund 1600 Kilometer von ihrem Heimatort nahe Riwne im Westen der Ukraine aufgebrochen und vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Zuvor hatten sie über ein soziales Netzwerk Kontakt mit Neumann gefunden, der die Familie spontan – nach Rücksprache mit seiner Frau Natalie - eingeladen hatte. „Ich helfe gern“, sagt er lapidar.

Zwei Tage später stand die Familie In der Sperr vor der Haustür bei den Neumanns, die inzwischen bereits Spenden organisiert hatten. Nach einem Facebook-Post in einer lokalen Gruppe in Rieschweiler-Mühlbach erreichten die Neumanns viele (Sach-) Spenden. Derzeit suche er noch Möbel, um geflüchteten Familien bei der Wohnungseinrichtung unter die Arme greifen zu können. „Betten und Kühlschränke zum Beispiel.“

Spenden inzwischen gut verteilt

Familie Neumann ist durch die Zweibrücker Ortsgruppe des Christlichen Diakonischen Hilfswerks (CDH) Stephanus gut vernetzt. So konnten die vielen Spenden, die sich bei den Neumanns vorm Haus und im Flur stapelten, gut verteilt werden.

Info

Das CDH Stephanus (Hauptsitz Speyer, in Zweibrücken gibt es in der Max-Planck-Straße ein Gemeindehaus) ist per E-Mail kontakt@cdh-stephanus.org oder telefonisch unter 0157 57170424 erreichbar.