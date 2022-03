Der Landkreis Südwestpfalz und die Verbandsgemeinden bereiten sich auf den zu erwartenden Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Hierfür findet am Donnerstag ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen allen Beteiligten statt, um auf die bevorstehenden Aufgaben, insbesondere die Unterbringung der Flüchtlinge, vorbereitet zu sein.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind noch nicht komplett absehbar. Sicher ist allerdings, dass viele Menschen Schutz auch in Deutschland suchen werden. Die Verteilung der Schutzsuchenden wird daher im Landkreis Südwestpfalz in den kommenden Tagen und Wochen eine der Hauptaufgaben sein. „Diese Aufgabe werden wir gemeinsam mit den Verbandsgemeinden aber auch den vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen in unserem Landkreis bewältigen, um die Geflüchteten hier in der Südwestpfalz willkommen zu heißen“, so Landrätin Susanne Ganster.

Es handelt sich aktuell um Vorbereitungsmaßnahmen, da noch niemand weiß, wie viele Menschen Zuflucht in Deutschland suchen werden. Wie viel Wohnraum tatsächlich benötigt wird, steht daher noch nicht fest. Trotzdem werden Hauseigentümer oder Vermieter, die freie Unterkünfte zur Verfügung haben, gebeten, sich mit der für sie zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen, um einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu erhalten.

„Wir müssen trotz der vielen noch ungeklärten Fragen rechtzeitig mit den Vorbereitungen hier vor Ort beginnen, um die Geflüchteten sicher unterbringen zu können“, erklärt der für Soziales zuständige Kreisbeigeordnete Peter Spitzer. Gemeinsam mit den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden wird daher die weitere Vorgehensweise abgestimmt.