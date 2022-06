Ehrenamtlichen, die in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland Ukraine-Flüchtlinge betreuen oder die noch helfen wollen, bietet das Caritas-Zentrum Pirmasens zusammen mit der katholischen Familienbildungsstätte Pirmasens und der katholischen Pfarrei in Dahn Unterstützung an. Ein Runder Tisch soll eingerichtet werden. Ein erstes Treffen für Interessierte findet am Mittwochabend statt.

Eingerichtet werden soll zum einen ein wöchentlicher Familien-Treffpunkt im Pater-Ingbert-Naab-Haus in Dahn, wie das Caritas-Zentrum informiert. Außerdem wird mit der Kreisvolkshochschule eine Schulung für Ehrenamtliche angeboten.

Der neue Runde Tisch zur Ukraine-Hilfe in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland richtet sich laut Caritas an alle Ehrenamtlichen, die bereits tätig sind und sich über ihre Erfahrungen austauschen möchten. Zudem sind alle Bürger eingeladen, die sich künftig gerne in der Flüchtlingshilfe engagieren möchten. Das erste Treffen für alle Interessierten findet am Mittwoch, 29. Juni, um 19.30 Uhr im Pater-Ingbert-Naab-Haus in Dahn (Schulstraße 19) statt.

Familientreff zum Austausch

Der neue Familientreff findet ab sofort wöchentlich immer donnerstags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Pater-Ingbert-Naab-Haus in Dahn (Schulstraße 19) statt. Eingeladen dazu sind Familien mit und ohne Flucht-Hintergrund sowie ehrenamtlich Engagierte. Ziel sei es, so das Caritas-Zentrum, den geflüchteten Kindern die Möglichkeit zu geben, mit anderen Kindern zu spielen, und den Erwachsenen zu ermöglichen, sich mit anderen Betroffenen über ihre Situation auszutauschen und Unterstützung zu finden.

Das neue Projekt wird gefördert durch die Aktion Mensch. Für die Umsetzung des neuen Familientreffs werden allerdings noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Infos

Weitere Informationen über das neue Angebot der drei Kooperationspartner gibt es bei Björn Heinrich vom Caritas-Zentrum Pirmasens unter Telefon 06331 274012 oder E-Mail bjoern.heinrich@caritas-speyer.de.