Kröppen. „Wenn alles so realisiert werden kann, profitiert unser Ort und es erhöht den Wert jeden einzelnen Baugrundstückes.“ Das sagte am Donnerstagabend Kröppens Ortsbürgermeister Steffen Schwarz nach der Vorstellung der Pläne des bayerischen Unternehmens „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) zum Ausbau der Breitbandversorgung im Dorf.

Laut UGG-Mitarbeiter Hilmar Mollo im Ortsgemeinderat ist das Unternehmen ein Zusammenschluss des Telekommunikationsunternehmens Telefónica und der Allianz-Versicherung. UGG bietet den Anschluss von Häusern ans Glasfasernetz an (Fiber to the Home) Um das schnelle Internet zur Verfügung zu stellen, benötige die Firma zwischen sechs und neun Monaten. Für all dies würden der Ortsgemeinde keine Kosten entstehen. Hauseigentümer und Mieter seien beim Abschluss eines Internetvertrages an keinen speziellen Anbieter gebunden.

Auf Nachfragen sicherte Mollo zu, dass keine Förderanträge zu stellen wären. Nach der Zustimmung des Rates bedürfe es lediglich der schriftlichen Einwilligungserklärung des Ortsbürgermeisters und der Zustimmung der Kreisverwaltung, um dann innerhalb kürzester Zeit loslegen zu können.

Auf künftige Erweiterung vorbereitet

Im Hinblick darauf, dass sich die Gemeinde weiter entwickeln will und für die Erweiterung des Baugebietes „In der Stockwiese“ im zuvor verabschiedeten Doppelhaushalt 60.000 Euro eingeplant wurden, käme dort ebenfalls eine Glasfaserversorgung in Betracht. Um eine Glasfaseranbindung zu planen, müsse kein Bebauungsplan vorliegen.

UGG baut derzeit in Contwig und Stambach ein Glasfasernetz auf. Das Unternehmen hat sich auch in der Nachbarschaft präsentiert und sich den Gemeinderäten in Bottenbach und Kleinsteinhausen vorgestellt.

Der Kröpper Gemeinderat war zwar von der Vorstellung und den Konditionen von UGG angetan. Doch grünes Licht gab er noch nicht. Das Gremium will sich erst noch eingehend beraten.