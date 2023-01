Er kann es immer noch nicht richtig glauben, obwohl er sich unglaublich freut: Ludwig Heim wurden über die Vor- und Weihnachtszeit genau 39.400 Euro für sein Uganda-Hilfsprojekt gespendet.

Viele Freunde unterstützen seit Jahren die Kinderkrankenstation im kleinen Dorf Mugoija im westlichen Uganda. „Aber mit solch einer großen Summe hatte ich nicht, und auch nicht Schwester Maria, gerechnet“, sagt Ludwig Heim. Einige Tage vor seinem 70. Geburtstag, der am 8. Dezember anstand, holte er Schwester Maria Goretti Natake, die in Mugoija sein Lebenswerk betreut, am Flughafen in Frankfurt ab. Und wie es sich herausstellte, war es für die gute Sache sehr hilfreich, dass Schwester Maria bei seinem Lichtbildervortrag über den Fortgang seines Uganda-Hilfsprojektes persönlich anwesend war, stellte Heim gegenüber der RHEINPFALZ heraus. Seine „rechte Hand in Uganda“ informierte dort hautnah über die Erfolge, aber auch über immer wieder vorkommende Rückschläge zum Projekt. Offen, frei und mit viel Empathie ging sie auf die Menschen zu und ließ keine Frage unbeantwortet.

Zu Weihnachten ein Kilo Fleisch

Beispielsweise antwortete Ludwig Heim im Laufe des Abendvortrages auf die Frage, wovon die Menschen in Mugoija leben: „von den Erzeugnissen ihres Gartens“. Und Schwester Maria ergänzte: „Viele Familien im Ort haben nicht mal umgerechnet einen Euro Barvermögen.“ Bei uns in Deutschland könne man sich das kaum vorstellen, erläuterte Heim den aufmerksamen Zuhörern. Wegen des Ukraine-Krieges seien Lebens- und Futtermittel extrem teuer geworden. Das sei auch der Grund, weshalb Schwester Maria und Heim beschlossen, an Weihnachten jeder Familie ein Kilo Fleisch zukommen zu lassen. „Damit die Leute wenigstens an Weihnachten einmal ein Stück Fleisch im Topf haben“, begründete Schwester Maria diese besondere Aktion.

Mittlerweile sei das Fleisch verteilt worden, berichtete Schwester Maria an Heim nach Weihnachten. Sie war an Weihnachten bereits wieder zurück in ihrer ugandischen Heimat. „Schwester Maria möchte über die große Freude der Menschen informieren, deren Dank ich an alle deutschen Freunde weitergeben soll“, richtet Heim von ihr aus.

Spenden fließen vor allem in Krankenstation

Das aktuell eingegangene Spendengeld soll laut Heim zur Deckung der laufenden Kosten der Krankenstation verwendet werden. Außerdem wird der Bau des kleinen Gewerbegebäudes fortgeführt. Beide wollen sich auf diesem Wege für diese großartige Unterstützung und Spendenbereitschaft ausdrücklich bedanken, allen Freunden und Spendern ein gutes Jahr 2023 wünschen, „vor allem aber Gesundheit und Frieden“, sagt Heim.

Spendenkonto

VR-Bank Südwestpfalz, IBAN DE50 5426 1700 0005 1146 08