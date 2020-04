Die Feiern rund um den 100. Geburtstag des Turnvereins Rieschweiler werden verschoben. Wie der Vorsitzende des Vereins, Uwe Knapp, am Dienstag mitteilte, hat sich der Vorstand entschlossen, den im Juni geplanten Festabend abzusagen und neu anzusetzen. Grund sind die Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, vermutlich wird es aber nächstes Jahr.

„Schade, aber wir können es nicht ändern.“ Uwe Knapp bedauert die Absage, allerdings habe sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet, dass der für den 20. Juni geplante Jubiläumsabend wohl nicht stattfinden kann. Nach Beratungen im engeren Kreis sei dann am Montag die Entscheidung gefallen, die Feier abzusagen und zu verlegen. Blickt Knapp in den Terminkalender für 2020, dann sei bereits jetzt im vierten Quartal ein Terminstau auszumachen, da derzeit viele Veranstaltungen verlegt werden müssen. „Wahrscheinlich verschieben wir um ein Jahr“, sagt Knapp, ein genauer Zeitplan stehe aber noch nicht fest. Im kommenden Jahr feiert ein weiterer Verein im Ort, die Fußballer von der SG Rieschweiler, ebenfalls 100. Geburtstag. „Wir werden uns absprechen und Termine finden“, sagt Knapp. Zumal sich die beiden Vereine bei der Ausrichtung ihrer Feiern gegenseitige Hilfe zugesagt haben.

Der TV Rieschweiler wollte den 100. Geburtstag mit mehreren Veranstaltungen übers Jahr verteilt begehen. Auftakt war eine Fotoausstellung in der TV-Halle, auch der Prellball-Spieltag konnte stattfinden. Bereits vor einigen Wochen sei die Turngau-Wanderung, die am kommenden Wochenende in Rieschweiler-Mühlbach stattfinden sollte, abgesagt worden. „Wir haben uns aber für 2021 erneut beworben“, berichtet Knapp.