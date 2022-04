Kann man seine große Liebe finden, ohne sie zu sehen? Das will die neue Sat.1-Sendung „Liebe im Sinn“ mit 28 Kandidaten ausprobieren. An dem Heiratsexperiment nimmt auch der 29-Jährige James aus Petersberg teil, der bisher noch keine Frau auf seiner Wellenlänge gefunden hat.

Bei „Liebe im Sinn“ haben 28 Singles aus Deutschland und der Schweiz die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen. In verschiedenen Experiment-Phasen überprüfen die Kandidaten, wer am besten zu ihnen passt und wer am Ende der Partner fürs Leben sein könnte.

Dabei helfen den Beziehungswilligen nur ihre Sinne. Bei perfekter Anziehung können sich die Paare nach ihrer Verlobung im gemeinsamen Urlaub intensiver kennenlernen. Gelungen ist das Heiratsexperiment, wenn die Singles im Finale „Ja“ zueinander sagen und in eine gemeinsame Zukunft starten.

Mit dabei ist der 29-jährige James aus Petersberg. Der Sicherheitswachmann hat bisher noch keine Frau gefunden, mit der er zu 100 Prozent auf der gleichen Wellenlänge sei, heißt es vorab. Bereits seit zwei Jahren ist er Single. Für James bedeutet die Ehe Zusammenhalt, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen sowie einander Liebe, Geborgenheit und Respekt zu schenken. Für den Chihuahua-Liebhaber gehört die Ehe zur Familiengründung dazu.

Beim Kennenlernen spielen für James alle Sinne eine große Rolle. Das Alter ist ihm an seiner Partnerin nicht so wichtig, solange sie Reife zeigt und weiß, was sie will. Sich selbst beschreibt der Petersberger als einen coolen und entspannten Typ. Er habe viel Humor, sei für jeden Spaß zu haben, hilfsbereit und habe immer ein offenes Ohr für Andere.

Das Heiratsexperiment ist bereits mit der ersten Folge auf Sat.1 gestartet. Jeden Montag um 20.15 Uhr wird die Sendung in den kommenden Wochen ausgestrahlt. Die ganzen Folgen von „Liebe im Sinn“ gibt es nach der TV-Ausstrahlung ebenfalls online auf der Sat.1-Webseite als kostenlose Wiederholung.