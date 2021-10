In der Althornbacher Turnstraße und im Langen Feld ist der Asphalt nach unten gesackt, zudem sind dort mehrere Straßeneinläufe abgerissen beziehungsweise unterspült.

Der Rat vergab am Dienstagabend einstimmig den Auftrag, das zu reparieren. In der Turnstraße ist laut Bürgermeister Bernd Kipp der Straßeneinlauf abgerissen. Zudem ist an einer Stelle der Asphalt abgesackt, weil der Untergrund offenbar nicht richtig verdichtet ist. Ebenso ist der Einlauf von einem der Häuser kommend kaputt.

Ursprünglich sollte zumindest der Asphalt in Eigenleistung repariert werden, weil das aber im Nachgang zu Problemen mit der Haftung führen könnte, soll nun eine Firma anrücken. Kosten: rund 3900 Euro. Der Rat segnete das einstimmig ab. Ebenso ermächtigte der Rat den Bürgermeister, auch eine Firma für die Reparatur des unterspülten Straßeneinlaufes im Langen Feld zu beauftragen. Wenn dort ein schweres Auto drüberfährt, so Kipp, könnte nämlich der Asphalt brechen.