Sommerfeste sind beim Turnerbund Hermersberg (TBH) gute Tradition. In diesem Jahr gibt es neben dem geselligem Beisammensein einen weiteren Grund zum Feiern: Das neue Sanitär- und Lagergebäude mit Unterstand wird eingeweiht. Am Samstag ist Party, am Sonntag Einweihung.

Corona hat auch dieses Bauprojekt etwas verzögert, aber der TBH-Vorsitzende Jochen Werle freute sich, bei der Mitgliederversammlung mitteilen zu können, „dass wir dieses Bauprojekt nun beendet haben und es seiner offiziellen Bestimmung übergeben können“. Als Termin für die Einweihung hat sich der TBH den Sommerfesttermin ausgesucht. Das Fest startet am Samstag, 16. Juli, traditionell mit einem Beach-Volleyballturnier für Freizeitteams (13 Uhr) auf der Beachanlage. Von 16 bis 18 Uhr stehen die Kinder bei einem Spielfest im Mittelpunkt. Ab 18 Uhr ist Party-Zeit mit DJ Commander. Dazu wird die Cocktailbar geöffnet.

Am Sonntag, 17. Juli, wird das neue Gebäude eingeweiht (10.30 Uhr). Das Schülerorchester der Moosalbtaler Blasmusik wird die Einweihung musikalisch begleiten.