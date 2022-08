Er zählt zu den eifrigsten Mäusejägern. Wegen dieser Nützlichkeit für die Landwirtschaft wurde der Turmfalke bereits 1888 als einziger Greifvogel unter Schutz gestellt. Im Volksmund wird er wegen seines besonderen Jagdfluges auch Rüttelfalke genannt.

Den Turmfalken kann man bei uns über der Feldflur der Sickingerhöhe, rund um die Erhebungen der Pottschütthöhe und bis zur deutsch-französischen Grenze bei Großsteinhausen und Hornbach beobachten. Dort kann er überall seine Hauptnahrung erspähen. Dies wird für ihn noch einfacher, wenn die Wiesen gemäht sind oder der Wind schon über die Stoppelfelder weht, dann sind die Mäuse bei ihrer Futtersuche deutlicher zu sehen. Neben Feldmäusen zählen auch Wühlmaus, Maulwurf, Regenwürmer, Eidechsen, Käfer, Heuschrecken und kleine Singvögel zu seiner Nahrung. Da die Bestände von Feldmäusen von Jahr zu Jahr in starker Abhängigkeit vom Wetter schwanken, bringt dies für den Falken erhebliche Probleme. Gerade in jener Zeit, wo er noch Futter für den Nachwuchs benötigt.

Bis zu 300 Stundenkilometer schnell

Eine spezielle Jagdtechnik zeichnet die Turmfalken aus: der sogenannte Rüttelflug, bei dem der Falke mit schnellen Flügelschlägen und weit aufgefächertem Schwanz in der Luft steht. Durch sein geringes Körpergewicht kann sich der Vogel schon bei leichtem Aufwind in die Luft hängen. Ist eine Maus erspäht, stößt der Falke in die Tiefe. Dabei erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometern. Der Falke tötet die Maus nicht mit seinen scharfen Krallen, sondern durch den gezielten Nackenbiss. Der gebogene Falkenzahn ist das sichere Tötungswerkzeug. Danach wird die Maus in der Fußkralle zum Rupfplatz geflogen oder zum Nachwuchs. Diese Jagdtechnik ist für den Falken enorm kräftezehrend.

Der Falke beobachtet aus der Luft vielbegangene Mäusewege, denn dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bald eine Maus für den Beutesturzflug auftaucht. Der Falke besitzt fünf Farbsehzelltypen, der Mensch hat nur drei, dadurch können sie das polarisierende Licht und UV-Licht besser wahrnehmen: Mäuse-Urin reflektiert UV-Licht und frischer Urin leuchtet besonders kräftig. Die Natur hat dem Falken eine Signalwahrnehmung geschenkt, die ihm die Möglichkeit gibt, dass seine Jagd nicht zu häufig erfolglos bleibt.

Alternative Jagdtechnik meist nur im Winter

Doch manchmal gibt der Falke auch Rätsel auf, so wie kürzlich auf der Sickinger Höhe zwischen den Gemarkungsgrenzen von Niederhausen und Battweiler. Hier haben die Vogelkenner des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) im Zweibrücker Land über Tage gerätselt, was der Vogel denn gefangen haben könnte. Füße mit dünnen Fingern und die Beschaffenheit des Schwanzes deuten daraufhin, dass es ein Teichmolch sein dürfte. Das aufgerissene Maul des Beutetieres bedurfte auch einer langen schwierigen Einordnung, denn selten sieht man dies, da Molche verborgen und eher in feuchten Regionen leben.

Eine weniger kräfteraubende Jagdtechnik ist die Ansitzjagd von einer Warte aus, die der Turmfalke weniger oft anwendet oder nur in der Winterzeit. Im Gegensatz zum Turmfalken ist der Mäusebussard ein typischer Ansitzjäger. Turmfalken mögen Öffnungen in Kirchtürmen, alten Scheunen, Luftlucken in Sandsteinhäusern, Felsspalten, Krähen- oder Elsternester auf Bäumen, wo sie die Kinderstube für ihren Nachwuchs einrichten. Diese idealen und natürlichen Nistmöglichkeiten sind jedoch immer seltener geworden. Darum hat der Naturschutzbund Deutschland in vielen Kirchtürmen durch geschickte Baumeister vor Jahren Einflugsöffnungen geschaffen und dahinter einen geräumigen Kasten für den Nachwuchs befestigt. Diese Nistmöglichkeiten aus zweiter Hand haben oft Turmfalke und Schleiereule gleichzeitig benutzt, da beide keine besonderen Nestbau betreiben. Im Laufe der Jahre wurden diese mühsam hergestellten Öffnungen in den hohen Kirchtürmen bei Renovierungen wieder verschlossen, obwohl Falken und Eulen eigentlich keinen Schmutz hinterlassen oder Schaden anrichten. Für die Vogelfreunde eine Entwicklung, die problematisch ist, wenn man der Natur keinen Lebensraum mehr gewähren möchte. Es gibt sie aber immer noch, etwa in der Pirmasenser Kirche St. Anton.