Die Gemeinde Trulben wird durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs besser gestellt. Das sagte Finanzsachbearbeiter Daniel Goedel im Gemeinderat.

Nach den Worten des Finanzsachbearbeiters der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Daniel Goedel, wird der Landtag Rheinland-Pfalz im kommenden Monat das neue kommunale Finanzausgleichsgesetz (KFA) verabschieden. Goedel erläuterte dem Ortsgemeinderat die grundsätzlichen Änderungen des KFA sowie die Auswirkungen auf die Ortsgemeinde anhand von Beispielsberechnungen im Bereich der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Fazit von Goedel: „Trulbens Bürgerschaft wird nicht so stark betroffen wie die anderer Ortsgemeinden, denn mit Weitblick hatte der Rat schon die Grundsteuer B auf 405 Prozent festgesetzt. Zudem kann im kommenden Jahr die Ortsgemeinde mit knapp 90.000 Euro erhöhten Schlüsselzuweisungen rechnen“.

Goedel kam in den Trulber Rat als letzten der zehn Räte im Verbandsgemeindegebiet, um das kommende KFA für das Land vorzustellen. Die derzeitigen Nivellierungssätze seien anzuheben, wovon Trulben bei der Grundsteuer B nach Lemberg schon der zweithöchste Satz erhebe. Demzufolge kommen in seiner Beispielsrechnung ab dem 1. Januar 2023 die „Häusleeigentümer“ glimpflicher davon wie in anderen Ortsgemeinden. So sei der Sprung auf 405 auf 465 Prozent nicht so hoch wie in anderen Orten. Dies entspreche einer Erhöhung um 14,8 Prozent. Deshalb kämen pro Jahr in etwa 33 Euro mehr als Gewerbesteuer auf die Immobilieneigentümer zu, was monatlich 2,75 Euro mehr entspreche.

Trulben wird bei Schlüsselzuweisungen profitieren

Nicht so schlimm seien die finanziellen Auswirkungen bei der Erhöhung der Grundsteuer A für die unbebauten Grundstücke und bei der gering erhöhten Gewerbesteuer. „2023 wird gegenüber 2022 mehr in Trulben hängen bleiben“, so Goedel.

Laut dem Finanzsachbearbeiter sei es dem Rat vorbehalten, über die neuen Nivellierungssätze mehr oder weniger zu entscheiden. Dazu Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld: „Es bleibt uns wenig Spielraum.“ Goedels Fazit: „Trulben wird von dem neuen KFA auch im Bereich der Neuregelung der Schlüsselzuweisungen profitieren. Statt des veranschlagten Betrages von 280.000 Euro in diesem Jahr können es kommenden Jahr 2023 durchaus 367.000 Euro sein“.