Die Friseursalons sind ab Montag, 4. Mai, wieder geöffnet. Doch die neuen Hygieneregeln verändern ab sofort den Besuch für die Kunden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgeschrieben, sonst darf der Friseur die wochenlang gewachsenen Haare nicht in Form bringen. Damit den Kunden der Start auch gelingt, hat Else Ullrich in ihrem Friseursalon in Trulbens Hauptstraße 29 schon mal auf humorvolle Weise Vorsorge getroffen: Die Schaufensterdekoration ist bestückt mit selbst gefertigten Masken. Davon benötigt man ab sofort beim Salonbesuch gleich zwei. Nach dem zwingend vorgeschriebenen Haarewaschen muss die Maske gewechselt werden. Ullrich bietet ihren Kunden Masken zum Kauf an. Sie nennt sie aber nicht Mund-Nasen-Bedeckung. Nein, es sind „Trulwer Mauldasche“, die man sich künftig vor Mund und Nase binden kann.